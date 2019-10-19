قيادي حوثي يظهر سلاحه أثناء لقائه رئيس لجنة الصليب الدولي.. وهكذا جاءت ردة فعل الأخير!

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وثق مقطع فيديو إظهار القيادي محمد علي الحوثي سلاحه خلال لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وحسب الفيديو فإن علامات السخرية والتعجب التي تفارق وجه بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجاه ما فعله القيادي الحوثي.

وفسَّر مراقبون ما حدث بأن الاستقبال بالسلاح يعني الرفض لكل جهود السلام.