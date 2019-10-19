احدث الأخبار

رأس العين تحت النار..تركيا تخرق التهدئة
أبرز المواد
 وكالة: أرامكو السعودية تؤجل طرحها الأولي
أبرز المواد
 معهد التمويل: «الناشئة» ستواصل جذب التدفقات النقدية في 2020
أبرز المواد
 مطاعم ومقاهٍ تحيل منتجات التبغ ل «التقاعد الإجباري» لمواجهة عزوف الرواد
أبرز المواد
 بعد نجاحه اللافت.. قرار باستمرار موسم الطائف ل 10 أعوام
أبرز المواد
 «مسيرة البوليفارد» في موسم الرياض ..الأضخم بالشرق الاوسط!
أبرز المواد
 السعودية تقفز 4 مراكز عالمية في حماية الملكية الفكرية
أبرز المواد
 قيادي حوثي يظهر سلاحه أثناء لقائه رئيس لجنة الصليب الدولي.. وهكذا جاءت ردة فعل الأخير!
أبرز المواد
 شاهد.. “ثور هائج” يغرس قرونه في جسد “مصارعه” بمهرجان إسباني
أبرز المواد
 وزير خليجي يكشف عن ضبط متفجرات قادمة من “إيران” كافية لتدمير نصف عاصمة بلاده !
أبرز المواد
 9 أندية سعودية تحصل على الرخصة الآسيوية.. ومفاجأة بشأن “الاتحاد “!
أبرز المواد
 الشركة السعودية للكهرباء تعلن وظائف إدارية وتقنية شاغرة
أبرز المواد
رأس العين تحت النار..تركيا تخرق التهدئة

رأس العين تحت النار..تركيا تخرق التهدئة

أبرز المواد
وكالة: أرامكو السعودية تؤجل طرحها الأولي

وكالة: أرامكو السعودية تؤجل طرحها الأولي

أبرز المواد
معهد التمويل: «الناشئة» ستواصل جذب التدفقات النقدية في 2020

معهد التمويل: «الناشئة» ستواصل جذب التدفقات النقدية في 2020

أبرز المواد
مطاعم ومقاهٍ تحيل منتجات التبغ ل «التقاعد الإجباري» لمواجهة عزوف الرواد

مطاعم ومقاهٍ تحيل منتجات التبغ ل «التقاعد الإجباري» لمواجهة عزوف الرواد

أبرز المواد

قيادي حوثي يظهر سلاحه أثناء لقائه رئيس لجنة الصليب الدولي.. وهكذا جاءت ردة فعل الأخير!

قيادي حوثي يظهر سلاحه أثناء لقائه رئيس لجنة الصليب الدولي.. وهكذا جاءت ردة فعل الأخير!
http://almnatiq.net/?p=787735
المناطق_وكالات

وثق مقطع فيديو إظهار القيادي محمد علي الحوثي سلاحه خلال لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وحسب الفيديو فإن علامات السخرية والتعجب التي تفارق وجه بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجاه ما فعله القيادي الحوثي.
وفسَّر مراقبون ما حدث بأن الاستقبال بالسلاح يعني الرفض لكل جهود السلام.

روابط ذات صلة

رأس العين تحت النار..تركيا تخرق التهدئة

رأس العين تحت النار..تركيا تخرق التهدئة
وكالة: أرامكو السعودية تؤجل طرحها الأولي

وكالة: أرامكو السعودية تؤجل طرحها الأولي
معهد التمويل: «الناشئة» ستواصل جذب التدفقات النقدية في 2020

معهد التمويل: «الناشئة» ستواصل جذب التدفقات النقدية في 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*