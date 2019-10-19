احدث الأخبار

معهد التمويل: «الناشئة» ستواصل جذب التدفقات النقدية في 2020
أبرز المواد
 مطاعم ومقاهٍ تحيل منتجات التبغ ل «التقاعد الإجباري» لمواجهة عزوف الرواد
أبرز المواد
 بعد نجاحه اللافت.. قرار باستمرار موسم الطائف ل 10 أعوام
أبرز المواد
 «مسيرة البوليفارد» في موسم الرياض ..الأضخم بالشرق الاوسط!
أبرز المواد
 السعودية تقفز 4 مراكز عالمية في حماية الملكية الفكرية
أبرز المواد
 قيادي حوثي يظهر سلاحه أثناء لقائه رئيس لجنة الصليب الدولي.. وهكذا جاءت ردة فعل الأخير!
أبرز المواد
 شاهد.. “ثور هائج” يغرس قرونه في جسد “مصارعه” بمهرجان إسباني
أبرز المواد
 وزير خليجي يكشف عن ضبط متفجرات قادمة من “إيران” كافية لتدمير نصف عاصمة بلاده !
أبرز المواد
 9 أندية سعودية تحصل على الرخصة الآسيوية.. ومفاجأة بشأن “الاتحاد “!
أبرز المواد
 الشركة السعودية للكهرباء تعلن وظائف إدارية وتقنية شاغرة
أبرز المواد
 السنيورة: أزمة لبنان سببها سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة
أبرز المواد
 مهلة نهائية لإيران لمكافحة غسيل الأموال.. و”الموعد فبراير”
أبرز المواد
معهد التمويل: «الناشئة» ستواصل جذب التدفقات النقدية في 2020

معهد التمويل: «الناشئة» ستواصل جذب التدفقات النقدية في 2020

أبرز المواد
مطاعم ومقاهٍ تحيل منتجات التبغ ل «التقاعد الإجباري» لمواجهة عزوف الرواد

مطاعم ومقاهٍ تحيل منتجات التبغ ل «التقاعد الإجباري» لمواجهة عزوف الرواد

أبرز المواد
بعد نجاحه اللافت.. قرار باستمرار موسم الطائف ل 10 أعوام

بعد نجاحه اللافت.. قرار باستمرار موسم الطائف ل 10 أعوام

أبرز المواد
«مسيرة البوليفارد» في موسم الرياض ..الأضخم بالشرق الاوسط!

«مسيرة البوليفارد» في موسم الرياض ..الأضخم بالشرق الاوسط!

أبرز المواد

معهد التمويل: «الناشئة» ستواصل جذب التدفقات النقدية في 2020

معهد التمويل: «الناشئة» ستواصل جذب التدفقات النقدية في 2020
http://almnatiq.net/?p=787745
المناطق_الرياض

أوضح معهد التمويل الدولي في تقرير أصدره أخيرا، أن تحول البنوك المركزية العالمية نحو التيسير النقدي دعم شهية المخاطرة والتدفقات النقدية إلى الأسواق الناشئة

ووفقا للتقرير، من المتوقع استمرار هذا الاتجاه في عام 2020 نظرا لأن اختلافات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة والمتقدمة لا تزال مفضلة، كما أن عائدات الأسواق الناشئة جذابة بالنسبة إلى المخزون المتنامي للديون العالمية

ولم يفترض السيناريو الأساسي لمعهد التمويل الدولي أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية والتي كانت عاملا رئيسيا وراء التقلبات الشديدة في التدفقات في الماضي القريب

ويتوقع التقرير أن معظم الزيادة في تدفقات المحافظ الاستثمارية ستكون مدفوعة بالتدفقات في سوق الديون مع حقيقة أن توقعات التدفقات الداخلة للديون عند 245 مليار دولار في عام 2019 (40 مليار دولار أعلى من 2018) وتبلغ 265 مليار دولار في عام 2020

ولا يزال إصدار سندات اليورو، لا سيما من قبل مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محركا قويا لتدفقات المحافظ الاستثمارية في سوق الديون في الأسواق الناشئة باستثناء الصين

التقرير توقع أن يواصل المستثمرون البحث عن فرص بالعملة المحلية ذات العائد المرتفع، كما هو الحال في روسيا ونيجيريا وأوكرانيا، وبدرجة أقل من الماضي في جنوب أفريقيا

روابط ذات صلة

مطاعم ومقاهٍ تحيل منتجات التبغ ل «التقاعد الإجباري» لمواجهة عزوف الرواد

مطاعم ومقاهٍ تحيل منتجات التبغ ل «التقاعد الإجباري» لمواجهة عزوف الرواد
بعد نجاحه اللافت.. قرار باستمرار موسم الطائف ل 10 أعوام

بعد نجاحه اللافت.. قرار باستمرار موسم الطائف ل 10 أعوام
«مسيرة البوليفارد» في موسم الرياض ..الأضخم بالشرق الاوسط!

«مسيرة البوليفارد» في موسم الرياض ..الأضخم بالشرق الاوسط!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*