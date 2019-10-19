وكالة: أرامكو السعودية تؤجل طرحها الأولي

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ذكرت مصادر مطلعة، أن عملاق النفط السعودي أرامكو قررت تأجيل طرحها الأولى المزمع

وصرح مصدران بأن قرار التأجيل يرجع إلى انتظار نتائج أعمال الربع الثالث، والتي من الممكن أن تعزز ثقة المستثمرين في شركة النفط السعودية

وأفاد أحد المصدرين : “هم يريدون عمل كل ما في وسعهم للوصول إلى القيمة المستهدفة، ونتائج قوية بعد الهجوم ستجعلهم في وضع أقوي”

وأشار المصدر الثاني، إلى أن موعد الطرح الجديد لم يتم تحديده بعد

وكان من المتوقع أن تعلن أرامكو خططا الأسبوع القادم لطرح حصة تتراوح بين واحد واثنين بالمائة في البورصة السعودية، فيما كان سيمثل أحد أكبر الطروحات العامة على الإطلاق، بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، الاثنين الماضي، إن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي “قريباً جداً جداً”

وأضاف ياسر بن عثمان الرميان، خلال المنتدى السعودي الروسي، أن المملكة تعمل منذ 3 أعوام على طرح اكتتاب أرامكو

ولفت الرميان، إلى أنه لولا سرعة استجابة أرامكو بهد الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها في أبقيق وخريص لقفز النفط إلى 130 دولاراً في شهرين

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن المملكة العربية السعودية تسعى لبيع 3 بالمائة من عملاق النفط أرامكو في البورصة المحلية، بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل