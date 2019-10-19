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النفط يغلق منخفضاً وبرنت عند 59.42 دولاراً للبرميل

النفط يغلق منخفضاً وبرنت عند 59.42 دولاراً للبرميل
http://almnatiq.net/?p=787771
المناطق_وكالات

تراجعت أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن اقتصاد الصين غطت على إشارات إيجابية من قطاعها للتكرير، لكن الخسائر قيدتها آمال بتحقيق تقدم نحواتفاقية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 49 سنتا لتبلغ عند التسوية 59.42 دولار للبرميل

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا

لتسجل عند التسوية 53.78 دولار للبرميل

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت 1.8 في المئة والخام الأمريكي 1.7 في المئة

وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث وهو أضعف معدل في أكثر من 27 عاما وأقل من

التوقعات بسبب تباطؤ انتاج المصانع واستمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة

لكن الطاقة الانتاجية لمصافي التكرير في الصين في سبتمبر أيلول ارتفعت 9.4 بالمئة على أساس سنوي في علامة على أن الطلب على

المنتجات البترولية في أكبر مستورد للنفط في العالم يبقى قويا على الرغم من عوامل اقتصادية معاكسة

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يعتقد أن اتفاقا تجاريا بين الولايات المتحدة والصين سيجري توقيعه

بحلول منتصف نوفمبر تشرين الثاني

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