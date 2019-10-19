عاش 106 أعوام.. معمر ياباني يكشف سر عمره الطويل

المناطق_وكالات

كشف المعمر الياباني شغياكي هينوهارا الذي عاش حوالي 106 أعوام عن سر العمر الطويل.

وقال هينوهارا الذي ولد في عام 1911 وتوفي عام 2017 – خلال لقاء قبل وفاته عام 2009 – : “كل الناس الذين عاشوا طويلا، بصرف النظر عن جنسياتهم أو أعراقهم أو جنسهم تشاركوا شيئا واحدا: لم يكونوا بدناء”، ونصح بصعود الدرج يوميا”.

من أهم نصائحه على الإطلاق هو “عدم التقاعد” عن العمل، ولو اضطررنا لذلك يجب أن يكون بعد سن الـ65 بفترة طويلة، لأنه على الإنسان “الاستمرار في المساهمة في خدمة المجتمع”.

وأضاف الطبيب الياباني الذي نعته الحكومة عند وفاته إن على الإنسان تجاهل الشعور بالألم والاستمتاع بلحظات الحياة، وأن نعيش حياتنا مثل الأطفال يحبون اللعب والمرح.ولم يتقاعد عن العمل والرياضة حتى الشهور الأخيرة قبل وفاته في يوليو 2017 بسبب مشكلات في الجهاز التنفسي.

وحسب “الجزيرة” لم يتبع هينوهارا نمطا حياتيا صارما مثل تحديد موعد تناول الغداء أو موعد الذهاب للفراش والروتين الوحيد هو تناول الطعام ذاته يوميا. في الفطور، كان يتناول القهوة وكأسا من الحليب وعصير البرتقال ممزوجا بملعقة كبيرة من زيت الزيتون لأنه “مفيد للشرايين ويحافظ على نضارة الجلد”. وجبة الغداء كانت تتكون أيضا من الحليب مع بعض البسكويت، وكان يتجاهل هذه الوجبة لو كان مشغولا ولا وقت لديه لتناول الطعام. والخضروات العنصر الرئيسي في وجبة العشاء مع قطعة صغيرة من السمك وبعض الأرز. ولم يمتنع عن تناول اللحوم، لكنه كان يكتفي بمئة غرام من اللحم الخالي من الدهن مرتين أسبوعيا.