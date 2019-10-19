سفارة المملكة في لبنان تعلن نجاح المرحلة الأولى لإجلاء المواطنين السعوديين من لبنان!

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أعلنت سفارة المملكة في لبنان اليوم عن نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجراً.

بيان السفارة

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر صباح السبت : ‏تعلن سفارة المملكة عن نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجراً، موجهة الشكر لقيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.

وكانت قد دعت سفارة المملكة في بيروت، المواطنين السعوديين؛ سواء المقيمين أو الزائرين في لبنان، إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.

وفي وقت سابق دعت السفارة، جميعَ المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، إلى الإسراع في التواصل مع السفارة وتسجيل بياناتهم؛ استعدادًا لمغادرة لبنان في أقرب فرصة ممكنة؛ وذلك نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية.

وأكدت أن دعوتها لمغادرة السعوديين تأتي حرصًا على سلامتهم؛ مشددة على أهمية أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاضطرابات.