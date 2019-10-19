منسوبو “السعودية للكهرباء” يتبرعون بأكثر من 333 ألف ريال لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمكة

منسوبو “السعودية للكهرباء” يتبرعون بأكثر من 333 ألف ريال لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمكة

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منسوبو “السعودية للكهرباء” يتبرعون بأكثر من 333 ألف ريال لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمكة

منسوبو “السعودية للكهرباء” يتبرعون بأكثر من 333 ألف ريال لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمكة
http://almnatiq.net/?p=787786

تبرع منسوبو الشركة السعودية للكهرباء، بما يزيد عن 333 ألف ريال لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة، وبمساهمة منسوبيها، من خلال رغبتهم في الاستقطاع من رواتبهم شهرياً لحسابات الجمعيات الخيرية والمتخصصة.

حيث بلغ إجمالي ما تبرع به منسوبي “السعودية للكهرباء”، ما يزيد عن 3.7 ملايين ريال للجمعيات الخيرية في المملكة، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة 17 في المئة عن تبرعاتهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، التي تجاوزت 3.1 ملايين ريال.

ويأتي برنامج تبرع الموظفين للجمعيات الخيرية، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية العديدة التي تنفذها “السعودية للكهرباء”، إذ يتيح هذا البرنامج لهم فرصة المشاركة الاجتماعية باستقطاع جزء من رواتبهم؛ لدعم الجمعيات الخيرية والمجتمعية، ومساعدتها على أداء دورها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها.

ومكنت “السعودية للكهرباء” الموظفين الراغبين بالتبرع، من الاطلاع على أنشطة تلك الجمعيات وبرامجها وأهدافها على الموقع الداخلي للشركة، ومن ثم يمكنهم اختيار استقطاع جزء من راتبه آلياً عبر نظام الرواتب الالكتروني.

وتشمل الجهات المستفيدة، جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والتوعية الصحية، ورعاية الأيتام، وحفظ النعمة، والتنمية النسائية، ومكاتب الدعوة والإرشاد، وغيرها من الجمعيات العاملة في مثل هذه المجالات المجتمعية المهمة.

وجاءت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة ” خيركم”، في مقدمة الجمعيات التي استفادت من هذه التبرعات، وتلتها جمعية زمزم الصحية والتطوعية بجدة في المركز الثاني، بينما حلت جمعية رعاية الأيتام بعسير في المركز الثالث.

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