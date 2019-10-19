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تحذير مهم وعاجل من أبل لأصحاب هذه الهواتف

تحذير مهم وعاجل من أبل لأصحاب هذه الهواتف
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حذرت أبل المستخدمين من أن بعض أجهزتها الذكية القديمة جدا ستفقد وظائف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مع حدوث أخطاء في التوقيت والتواريخ ومشكلات في بعض التطبيقات

ووفقا لروسيا اليوم، ستتأثر بعض الأجهزة، مثل آيفون 5 أو آيباد 4، والإصدارات السابقة. ولكن يمكن إصلاح بعض هذه الأجهزة فقط، من خلال تحديثها بشكل عاجل

وأوضحت أبل أنه من المهم بشكل خاص تحديث برنامج الهاتف القديم قبل 3 نوفمبر، للتأكد من أن GPS والتاريخ والوقت، تواصل العمل بشكل صحيح. وفي حال لم يُفّعل التحديث قبل التاريخ المحدد، يمكن أن تفقد بعض النماذج ميزة GPS

وترتبط المشكلة بوجود خلل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والذي يؤثر على الأجهزة الذكية التي تعتمد على نظام تحديد المواقع، فيما يتعلق بالوقت والتاريخ

وأثر هذا الخلل على عدد من الأجهزة الأخرى في 6 أبريل عام 2019. ولكن أبل تقول إن أجهزتها لن تتأثر إلا قبل منتصف ليل 3 نوفمبر

وفي حال لم يقم المستخدمون بالتحديث في الوقت المناسب، قد لا يتمكنون من تلقي تحديثات البرنامج عبر شبكة واي-فاي .

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