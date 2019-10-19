المقارنة الحاسمة بين بيكسل 4 وآيفون 11.. من الأفضل؟

المناطق - وكالات

أصدرت شركة غوغل هاتفها المنتظر “بيكسل 4″، الثلاثاء الماضي، لتنطلق بعدها المقارنات بينه وبين هاتف آيفون 11 الجديد.

ونشر موقع “بزنس إنسايدر” أبرز أوجه المقارنة بين بيكسل الجديد وآيفون، التي قد تكون العامل الحاسم للاختيار بين الهاتفين من قبل المستهلكين.

وكشفت شركة غوغل الأميركية، الثلاثاء، عن هاتفين ذكيين جديدين من نوع “بيكسل”، مزودين بكاميرات أعلى جودة من سابقاتها، ومستشعر راداري، ومساعد افتراضي أسرع، إلا أن خبراء في مجال الهواتف الذكية يرون أنها لم تقدم ما يكفي لتمييز الجهازين عن منافسيها.

الكاميرا

قامت كل من شركتي أبل وغوغل بتسليط الضوء على أداء الكاميرا في هواتفهما الذكية الجديدة عند كشف النقاب عنها، وذلك لأن كلا الهاتفين يمتلكان كاميرات عالية الجودة، تتميز بالتقاط الصور في ظروف مختلفة – خاصة الظلام – بشكل أفضل من السابق.

ويحتوي هاتف غوغل بيكسل 4 على كاميرتين: عدسة التصوير المقربة، والعدسة العادية. وتحتوي إحدى العدسات على مستشعر 16 ميغا بكسل ، بينما تحتوي الأخرى على مستشعر 12.2 ميغا بكسل.

أما هاتف آيفون 11 برو، فيحتوي على نظام كاميرا ثلاثي يتضمن عدسة قياسية وعريضة للغاية ومقربة.

ويعتبر خبراء تكنولوجيا أن غوغل بيكسل يمتلك أفضل كاميرا بين الهواتف الذكية في العالم، ولكن ما يجمع عليه الكثيرون، هو أن آيفون 11 اقترب كثيرا من نظيره البيكسل، بكاميرته الجديدة.

العرض والحجم

تقدم كل من غوغل وأبل هواتفهما الذكية الجديدة بأحجام مختلفة لشاشات العرض ، لكن أبل تقدم تنوعا أكبر قليلا.

وتمتلك آيفون 3 أحجام، بينما تحافط غوغل على حجمين رئيسيين، يمتلكان شاشة بتقنية “أو إل أي دي”.

وبينما تتفوق شاشات غوغل على هاتف آيفون 11 العادي، إلا أن هاتف آيفون 11 برو يتفوق من ناحية نسبة التباين، وفقا للموقع.

خاصية التعرف على الوجه

يتيح لك كل من الهاتفين فتح قفل هاتفك بمجرد النظر إليه، ولكن هاتف بيكسل 4، يؤكد أنه أنه يوفر أسرع عملية فتح للوجه على الإطلاق على هاتف ذكي.

وتستخدم غوغل خاصية جديدة معروفة بمصطلح “غوغل سولي”، التي تتعرف على الوجه فور محاولة الوصول للهاتف، لأنها تستشعر محيط الهاتف بالرادار.

الشكل والألوان

ومن النقاط السلبية لهاتف غوغل بيكسل الجديد، وجود المنصة السوداء القديمة أعلى الشاشة، وهي التي استغنت عنها أغلب الهواتف الجديدة، ومن ضمنها آيفون.

كما يتيح آيفون اختيارات أكثر في ألوان الهاتف، حيث يوفر 9 ألوان في النوعين الجديدين، بينما يتيح بيكسل 4 لك الاختيار بين 3 ألوان فقط، وهي الأبيض والأسود والبرتقالي.

السعر

وتتفوق شركة غوغل في أسعار الهواتف على نظيرتها أبل، حيث يتراوح سعر بيكسل 4 بين 800 و900 دولار، بينما يتراوح سعر منافسه آيفون 11 برو بين 1000 دولار و1350 دولار.

ويتراوح سعر بيكسل 4 إكس إل بين 900 و1000 دولار، بينما يتراوح سعر نظيره آيفون 11 برو ماكس، بين 1100 و1450 دولار.

وتتيح أبل هاتف آيفون 11 الأقل ميزة من نظيريه، للمستهلك الاقتصادي، حيث يتراوح سعره بين 700 و850 دولار.