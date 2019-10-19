احدث الأخبار

“التعليم”: الشباب مشروعنا الوطني وثلاث منظومات تجعل منهم قادة للمستقبل
أبرز المواد
 الكويت تُصدر 59 تدبيرًا احترازيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أبرز المواد
 وزارة العدل: المحاكم وكتابات العدل نفذت 3.3 ملايين عملية في 100 يوم
أبرز المواد
 بعد محاصرة العصابات قوات الأمن.. رئيس المكسيك يبرر الإفراج عن نجل “إمبراطور المخدرات” !
أبرز المواد
 المقارنة الحاسمة بين بيكسل 4 وآيفون 11.. من الأفضل؟
أبرز المواد
 تحذير مهم وعاجل من أبل لأصحاب هذه الهواتف
أبرز المواد
 سفارة المملكة في لبنان تعلن نجاح المرحلة الأولى لإجلاء المواطنين السعوديين من لبنان!
أبرز المواد
 منسوبو “السعودية للكهرباء” يتبرعون بأكثر من 333 ألف ريال لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمكة
أبرز المواد
 100 قتيل حوثي حصيلة معارك أسبوع في حجة
أبرز المواد
 عاش 106 أعوام.. معمر ياباني يكشف سر عمره الطويل
أبرز المواد
 المرور يكشف عن قيمة المخالفة عند قيادة السيارة الكلاسيكية على الطرقات!
أبرز المواد
 الأرصاد: تواصل هطول الأمطار الرعدية بمناطق المملكة
أبرز المواد
“التعليم”: الشباب مشروعنا الوطني وثلاث منظومات تجعل منهم قادة للمستقبل

“التعليم”: الشباب مشروعنا الوطني وثلاث منظومات تجعل منهم قادة للمستقبل

أبرز المواد
الكويت تُصدر 59 تدبيرًا احترازيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الكويت تُصدر 59 تدبيرًا احترازيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أبرز المواد
وزارة العدل: المحاكم وكتابات العدل نفذت 3.3 ملايين عملية في 100 يوم

وزارة العدل: المحاكم وكتابات العدل نفذت 3.3 ملايين عملية في 100 يوم

أبرز المواد
بعد محاصرة العصابات قوات الأمن.. رئيس المكسيك يبرر الإفراج عن نجل “إمبراطور المخدرات” !

بعد محاصرة العصابات قوات الأمن.. رئيس المكسيك يبرر الإفراج عن نجل “إمبراطور المخدرات” !

أبرز المواد

المقارنة الحاسمة بين بيكسل 4 وآيفون 11.. من الأفضل؟

المقارنة الحاسمة بين بيكسل 4 وآيفون 11.. من الأفضل؟
http://almnatiq.net/?p=787804
المناطق - وكالات

أصدرت شركة غوغل هاتفها المنتظر “بيكسل 4″، الثلاثاء الماضي، لتنطلق بعدها المقارنات بينه وبين هاتف آيفون 11 الجديد.

ونشر موقع “بزنس إنسايدر” أبرز أوجه المقارنة بين بيكسل الجديد وآيفون، التي قد تكون العامل الحاسم للاختيار بين الهاتفين من قبل المستهلكين.

وكشفت شركة غوغل الأميركية، الثلاثاء، عن هاتفين ذكيين جديدين من نوع “بيكسل”، مزودين بكاميرات أعلى جودة من سابقاتها، ومستشعر راداري، ومساعد افتراضي أسرع، إلا أن خبراء في مجال الهواتف الذكية يرون أنها لم تقدم ما يكفي لتمييز الجهازين عن منافسيها.

الكاميرا

قامت كل من شركتي أبل وغوغل بتسليط الضوء على أداء الكاميرا في هواتفهما الذكية الجديدة عند كشف النقاب عنها، وذلك لأن كلا الهاتفين يمتلكان كاميرات عالية الجودة، تتميز بالتقاط الصور في ظروف مختلفة – خاصة الظلام – بشكل أفضل من السابق.

ويحتوي هاتف غوغل بيكسل 4 على كاميرتين: عدسة التصوير المقربة، والعدسة العادية. وتحتوي إحدى العدسات على مستشعر 16 ميغا بكسل ، بينما تحتوي الأخرى على مستشعر 12.2 ميغا بكسل.

أما هاتف آيفون 11 برو، فيحتوي على نظام كاميرا ثلاثي يتضمن عدسة قياسية وعريضة للغاية ومقربة.

ويعتبر خبراء تكنولوجيا أن غوغل بيكسل يمتلك أفضل كاميرا بين الهواتف الذكية في العالم، ولكن ما يجمع عليه الكثيرون، هو أن آيفون 11 اقترب كثيرا من نظيره البيكسل، بكاميرته الجديدة.

العرض والحجم

تقدم كل من غوغل وأبل هواتفهما الذكية الجديدة بأحجام مختلفة لشاشات العرض ، لكن أبل تقدم تنوعا أكبر قليلا.

وتمتلك آيفون 3 أحجام، بينما تحافط غوغل على حجمين رئيسيين، يمتلكان شاشة بتقنية “أو إل أي دي”.

وبينما تتفوق شاشات غوغل على هاتف آيفون 11 العادي، إلا أن هاتف آيفون 11 برو يتفوق من ناحية نسبة التباين، وفقا للموقع.

خاصية التعرف على الوجه

يتيح لك كل من الهاتفين فتح قفل هاتفك بمجرد النظر إليه، ولكن هاتف بيكسل 4، يؤكد أنه أنه يوفر أسرع عملية فتح للوجه على الإطلاق على هاتف ذكي.

وتستخدم غوغل خاصية جديدة معروفة بمصطلح “غوغل سولي”، التي تتعرف على الوجه فور محاولة الوصول للهاتف، لأنها تستشعر محيط الهاتف بالرادار.

الشكل والألوان

ومن النقاط السلبية لهاتف غوغل بيكسل الجديد، وجود المنصة السوداء القديمة أعلى الشاشة، وهي التي استغنت عنها أغلب الهواتف الجديدة، ومن ضمنها آيفون.

كما يتيح آيفون اختيارات أكثر في ألوان الهاتف، حيث يوفر 9 ألوان في النوعين الجديدين، بينما يتيح بيكسل 4 لك الاختيار بين 3 ألوان فقط، وهي الأبيض والأسود والبرتقالي.

السعر

وتتفوق شركة غوغل في أسعار الهواتف على نظيرتها أبل، حيث يتراوح سعر بيكسل 4 بين 800 و900 دولار، بينما يتراوح سعر منافسه آيفون 11 برو بين 1000 دولار و1350 دولار.

ويتراوح سعر بيكسل 4 إكس إل بين 900 و1000 دولار، بينما يتراوح سعر نظيره آيفون 11 برو ماكس، بين 1100 و1450 دولار.

وتتيح أبل هاتف آيفون 11 الأقل ميزة من نظيريه، للمستهلك الاقتصادي، حيث يتراوح سعره بين 700 و850 دولار.

روابط ذات صلة

“التعليم”: الشباب مشروعنا الوطني وثلاث منظومات تجعل منهم قادة للمستقبل

“التعليم”: الشباب مشروعنا الوطني وثلاث منظومات تجعل منهم قادة للمستقبل
الكويت تُصدر 59 تدبيرًا احترازيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الكويت تُصدر 59 تدبيرًا احترازيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزارة العدل: المحاكم وكتابات العدل نفذت 3.3 ملايين عملية في 100 يوم

وزارة العدل: المحاكم وكتابات العدل نفذت 3.3 ملايين عملية في 100 يوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*