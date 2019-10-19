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وزارة العدل: المحاكم وكتابات العدل نفذت 3.3 ملايين عملية في 100 يوم

وزارة العدل: المحاكم وكتابات العدل نفذت 3.3 ملايين عملية في 100 يوم
http://almnatiq.net/?p=787810
المناطق - وكالات

كشفت منصة ذكاء الأعمال الرقمية بوزارة العدل، عن أن المحاكم وكتابات العدل نفذت نحو 3.3 ملايين عملية، خلال الـ 100 يوم الماضية.
وبينت الوزارة أن محاكم الدرجة الأولى (العامة، التجارية، العمالية، الأحوال الشخصية، الجزائية)، عقدت نحو 842 ألف جلسة، وأصدرت ما يزيد عن 322 ألف حكم، إضافة إلى تنفيذ عمليات أخرى بلغت نحو 422 ألف عملية للمستفيدين، وذلك خلال الـ 100 يوم الماضية.
وخلال الفترة ذاتها، قدمت كتابات العدل خدمات توثيق العقارات من إفراغ وغيره، إضافة إلى إصدار الوكالات الإلكترونية أو التي تستلزم الحضور لمقار التوثيق العدلية بواقع 1.2 مليون عملية توثيق منها 180 ألف عملية لتوثيق العقارات.
وفيما يتعلق بمحاكم التنفيذ؛ أشارت الوزارة إلى أن إجمالي العمليات المنفذة من خلالها بلغت نحو 500 ألف عملية خلال الفترة ذاتها، منوهة بأن التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ مكن المستفيدين من الحصول على الخدمات عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل www.moj.gov.sa، وأن تقديم طلبات التنفيذ لا يستلزم الحضور إلا في نطاق ضيق.

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