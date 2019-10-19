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الكويت تُصدر 59 تدبيرًا احترازيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الكويت تُصدر 59 تدبيرًا احترازيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=787813
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال سبتمبر الماضي 56 تدبيرًا احترازيًا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 17 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وشركتي صرافة وشركة تأمين إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 19 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وخمس شركات صرافة واربع شركات تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تاسيس خلال الشهر ذاته منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تأمين.
وأشارت إلى أن الادارة حدثت أيضًا بيانات 77 ترخيصًا موزعة على 55 شركة عقارية و 20 شركة مجوهرات وشركة صرافة وشركة تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقبًا لـ 31 شركة عقارية و 21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين وصرافة.
ولفتت الانتباه إلى أنها أصدرت أمرًا بتقديم تقارير لأربع شركات عقارية وشركة تأمين إضافة إلى عشرة تقارير للرقابة الميدانية شملت ست شركات عقارية وثماني شركات صرافة و 19 للمجوهرات.

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