احدث الأخبار

تاريخيا .. 7.5 % متوسط تراجعات سوق الأسهم قبل الاكتتابات الكبيرة
أبرز المواد
 الوحدة يحافظ على المركز الثاني بفوزه على الاتحاد ضمن الجولة السابعة
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنفذ جولة رقابية على سوق الخضار والفواكه المركزي بسكاكا
منطقة الجوف
 أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين المحدَثة للربع الرابع من عام 2019م
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تعلن نتائج مسابقة المسرح المدرسي
منطقة الجوف
 الدفاع المدني بجازان يدعو لأخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية..
أبرز المواد
 كاكست وماساتشوستس ينظمان برنامج زمالة ابن خلدون في ثلاثة مدن بالمملكة
منطقة الرياض
 وكيل إمارة الشرقية يسلم كأس إمارة الشرقية للفروسية
المنطقة الشرقية
 3 % من الشركات في السعودية توظف الأشخاص ذوي الإعاقة
المنطقة الشرقية
 وزارة التعليم تُنظم مشروع الحوار الطلابي في ” نيوم “
أبرز المواد
 بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية افتتحت يوم الجمعة منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية
أبرز المواد
 البرلمان البريطاني يؤجل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
تاريخيا .. 7.5 % متوسط تراجعات سوق الأسهم قبل الاكتتابات الكبيرة

تاريخيا .. 7.5 % متوسط تراجعات سوق الأسهم قبل الاكتتابات الكبيرة

أبرز المواد
الوحدة يحافظ على المركز الثاني بفوزه على الاتحاد ضمن الجولة السابعة

الوحدة يحافظ على المركز الثاني بفوزه على الاتحاد ضمن الجولة السابعة

أبرز المواد
أمانة الجوف تنفذ جولة رقابية على سوق الخضار والفواكه المركزي بسكاكا

أمانة الجوف تنفذ جولة رقابية على سوق الخضار والفواكه المركزي بسكاكا

منطقة الجوف
أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين المحدَثة للربع الرابع من عام 2019م

أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين المحدَثة للربع الرابع من عام 2019م

أبرز المواد

تاريخيا .. 7.5 % متوسط تراجعات سوق الأسهم قبل الاكتتابات الكبيرة

تاريخيا .. 7.5 % متوسط تراجعات سوق الأسهم قبل الاكتتابات الكبيرة
http://almnatiq.net/?p=787817
المناطق - الرياض

عادة ما يتعامل المستثمرون في سوق الأسهم السعودية بحساسية عالية قبيل الطروحات الكبيرة، إذ تتراجع الأسهم بشكل لافت وملحوظ، ذلك للاستفادة من تسييل الأموال والدخول في الفرصة المطروحة للاكتتاب.
بحسب “الاقتصادية” فإن السوق تاريخيا تشهد تراجعا بنسبة 7.5 في المائة في المتوسط قبل الاكتتابات الضخمة للفترة الممتدة قبل الاكتتاب بنحو أربعة أسابيع، بحسب رصد لأكبر خمسة طروحات تمت في السوق الرئيسة.
تترقب السوق طرحا أوليا لشركة “أرامكو”، بعد مرور خمسة أعوام من أكبر طرح ألا وهو البنك الأهلي الذي بلغت قيمة اكتتابه حينها نحو 22.5 مليار ريال.
وقال ياسر الرميان؛ رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، الإثنين الماضي، “إن إعلان “أرامكو” عن الطرح الأولي أصبح قريبا جدا جدا”.
بحسب التحليل، تراجعت سوق الأسهم السعودية قبل اكتتاب البنك الأهلي التجاري في أكتوبر 2014 بنسبة 14 في المائة، كأعلى تراجع بين الشركات الكبيرة التي طُرحت، في حين تراجعت السوق بنسبة 7.6 في المائة قبل اكتتاب شركة الاتصالات السعودية عام 2003، كثاني أعلى تراجع من بين الشركات المرصودة.
في حين تراجعت السوق بنحو 6 في المائة خلال اكتتاب كل من مصرف الإنماء في شهر أبريل 2008، وكذلك اكتتاب شركة معادن خلال شهر يوليو من العام نفسه.

روابط ذات صلة

الوحدة يحافظ على المركز الثاني بفوزه على الاتحاد ضمن الجولة السابعة

الوحدة يحافظ على المركز الثاني بفوزه على الاتحاد ضمن الجولة السابعة
أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين المحدَثة للربع الرابع من عام 2019م

أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين المحدَثة للربع الرابع من عام 2019م
الدفاع المدني بجازان يدعو لأخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية..

الدفاع المدني بجازان يدعو لأخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*