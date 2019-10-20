استثمارات السعودية في السندات الأمريكية ترتفع إلى 183.8 مليار دولار

المناطق - الرياض

المناطق – الرياضارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 183.8 مليار دولار بنهاية اغسطس الماضي، مقابل 180.8 مليار دولار (678 مليار ريال) بنهاية يوليو من العام ذاته، بزيادة 1.7 في المائة بما يعادل ثلاثة مليارات دولار.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإن رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية ارتفع بنهاية أغسطس 2019 على أساس سنوي، 8.4 في المائة بما يعادل 14.3 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية اغسطس 2018 البالغ 169.5 مليار دولار.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.