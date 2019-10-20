احدث الأخبار

تايمز البريطانية: صورة مروعة وأسلحة تركية تحرق أجساد الصغار
أبرز المواد
 استثمارات السعودية في السندات الأمريكية ترتفع إلى 183.8 مليار دولار
أبرز المواد
 واتساب يستهلك بياناتك؟.. إليك الحل !
أبرز المواد
 ليبيا.. تدمير دفاعات جوية “تركية” في مصراتة
أبرز المواد
 رفضوا القتال.. الحوثيون يعدمون 17 من عناصرهم
أبرز المواد
 تاريخيا .. 7.5 % متوسط تراجعات سوق الأسهم قبل الاكتتابات الكبيرة
أبرز المواد
 الوحدة يحافظ على المركز الثاني بفوزه على الاتحاد ضمن الجولة السابعة
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنفذ جولة رقابية على سوق الخضار والفواكه المركزي بسكاكا
منطقة الجوف
 أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين المحدَثة للربع الرابع من عام 2019م
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تعلن نتائج مسابقة المسرح المدرسي
منطقة الجوف
 الدفاع المدني بجازان يدعو لأخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية..
أبرز المواد
 كاكست وماساتشوستس ينظمان برنامج زمالة ابن خلدون في ثلاثة مدن بالمملكة
منطقة الرياض
تايمز البريطانية: صورة مروعة وأسلحة تركية تحرق أجساد الصغار

تايمز البريطانية: صورة مروعة وأسلحة تركية تحرق أجساد الصغار

أبرز المواد
استثمارات السعودية في السندات الأمريكية ترتفع إلى 183.8 مليار دولار

استثمارات السعودية في السندات الأمريكية ترتفع إلى 183.8 مليار دولار

أبرز المواد
واتساب يستهلك بياناتك؟.. إليك الحل !

واتساب يستهلك بياناتك؟.. إليك الحل !

أبرز المواد
ليبيا.. تدمير دفاعات جوية “تركية” في مصراتة

ليبيا.. تدمير دفاعات جوية “تركية” في مصراتة

أبرز المواد

تايمز البريطانية: صورة مروعة وأسلحة تركية تحرق أجساد الصغار

تايمز البريطانية: صورة مروعة وأسلحة تركية تحرق أجساد الصغار
http://almnatiq.net/?p=787824
المناطق - وكالات

سلطت صحيفة التايمز البريطانية الضوء على قصة الطفل الكردي محمد البالغ من العمر 13 عاماً، الذي احترق جسده بشدة بمادة الفسفور الأبيض، وبات يصارع الألم والموت، جراء قصف تركي طال رأس العين، شمال سوريا قبل أيام

وأكدت الصحيفة بحسب “العربية”، بأن إصابة محمد دليل واحد وقوي على العديد من الأدلة المتزايدة التي تؤكد استخدام تركيا لأسلحة محرمة ضد الأكراد السوريين.

وانتشرت مأساة الطفل الكردي على مواقع التواصل الأجنبية، وارتفعت الأصوات مناشدة بضرورة محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جرائم الحرب المرتكبة وعمليات التطهير العرقي ضد الأكراد، في شمال سوريا.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت أعلنت الجمعة أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، ارتكبت جرائم حرب شمال سوريا

وفي التفاصيل، أفادت الصحيفة نقلا عن مراسلها انتوني لويد الذي غطى القصة “كانت حروق الطفل المتألم الذي أُحضر إلى المستشفى السوري الكردي في تل تمر كافية لجعل الطاقم الطبي يتصلب فزعًا مما شاهده حيث تعرض الطفل لحروق مروعة بعد غارة جوية تركية على بلدته فجر الخميس وفقًا لما قاله والده.

لقد كانت الجروح الرهيبة التي أصابت محمد حميد البالغ من العمر 13 عامًا من أكتافه واخترقت بعمق جسده تشير إلى أن إصاباته نجمت عن شيء أسوأ بكثير من الانفجار وحده”.

وأضافت الصحيفة “هذه الحالة تقدم دليلًا إضافيا على مجموعة من الأدلة التي تشير إلى أن تركيا، العضو في حلف الناتو، تستخدم الفسفور الأبيض ضد المدنيين الأكراد في هجومها الذي استمر ثمانية أيام على شمال سوريا”.

وتابعت “لقد كانت صيحات محمد لا توصف بين جرحى الحرب بسبب جسده المحترق من حلقه حتى وسطه، حتى إن أحد الرجال انفجر باكياً عند رؤية الطفل.”

ولعل المشهد الأكثر تأثيراً بحسب الصحيفة كان حين راح محمد يصرخ “أبي ، أبي أوقفوا الحرق ، أتوسل إليكم ، أوقفوا الحرق!”

إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أن الذخائر التي أحرقت جسد محمد انفجرت خارج منزل عائلته في رأس العين وسط قصف تركي عنيف يوم الأربعاء الماضي، محولة الشارع إلى بحر من اللهب والجثث المحترقة.

روابط ذات صلة

استثمارات السعودية في السندات الأمريكية ترتفع إلى 183.8 مليار دولار

استثمارات السعودية في السندات الأمريكية ترتفع إلى 183.8 مليار دولار
واتساب يستهلك بياناتك؟.. إليك الحل !

واتساب يستهلك بياناتك؟.. إليك الحل !
ليبيا.. تدمير دفاعات جوية “تركية” في مصراتة

ليبيا.. تدمير دفاعات جوية “تركية” في مصراتة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*