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“رالي القصيم” يستهوي المهتمين

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“رالي القصيم” يستهوي المهتمين

“رالي القصيم” يستهوي المهتمين
http://almnatiq.net/?p=787840
المناطق - واس

شهد “رالي القصيم” إثارة غير مسبوقة بتعدد فئاته وتنوع المشاركين من مختلف الدول، وتفاعل الحضور والمهتمين، حيث تجاوز مفهوم المنافسة الرياضية والجذب السياحي فكان ولا يزال فرحة للجمهور الغفير الذي يتابع السباقات عن قُرب.
ويعد “رالي القصيم” هدفاً لأصحاب المنافذ التسويقية والمراكز التموينية ومحطات الوقود وأصحاب المنتجعات السياحية، كما ترجم السباق قدرة الشباب السعودي على تحويل رمال الصحراء الذهبية إلى منتج وطني تنافسي به أفضل الراليات العالمية.

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