احدث الأخبار

خرق تركي جديد للهدنة.. استهداف 40 نقطة شمال سوريا
أبرز المواد
 غرفة الشرقية تُطلق حفل استقبالها السنوي لرجال الأعمال نوفمبر القادم
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان وبحضور نائبه يترأس مجلس المنطقة الأثنين القادم
منطقة جازان
 موافقة وزير الحج والعمرة على تحديثات للوائح وتعليمات شركات العمرة
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة وأمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 الاستثمار من التأسيس إلى القرار دورة تثقيفية بغرفة أبها
منطقة عسير
 ١٠٠ طالب يستهلون مشروع وزارة التعليم (الحوارات الطلابية) في “نيوم”
منطقة تبوك
 براعم العلمين من الخفجي .. يتصدرون المجموعة على مستوى المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 هيئة تطوير بوابة الدرعية تطلق مبادرة “الدرعية – بيت العرضة”
أبرز المواد
 سفارة المملكة في لبنان تعلن نجاح إجلاء المواطنين السعوديين
أبرز المواد
 وفاة 100 إيراني في العراق.. واعتقال آخرين
أبرز المواد
 “رالي القصيم” يستهوي المهتمين
أبرز المواد
خرق تركي جديد للهدنة.. استهداف 40 نقطة شمال سوريا

خرق تركي جديد للهدنة.. استهداف 40 نقطة شمال سوريا

أبرز المواد
غرفة الشرقية تُطلق حفل استقبالها السنوي لرجال الأعمال نوفمبر القادم

غرفة الشرقية تُطلق حفل استقبالها السنوي لرجال الأعمال نوفمبر القادم

المنطقة الشرقية
أمير منطقة جازان وبحضور نائبه يترأس مجلس المنطقة الأثنين القادم

أمير منطقة جازان وبحضور نائبه يترأس مجلس المنطقة الأثنين القادم

منطقة جازان
موافقة وزير الحج والعمرة على تحديثات للوائح وتعليمات شركات العمرة

موافقة وزير الحج والعمرة على تحديثات للوائح وتعليمات شركات العمرة

أبرز المواد

هيئة تطوير بوابة الدرعية تطلق مبادرة “الدرعية – بيت العرضة”

هيئة تطوير بوابة الدرعية تطلق مبادرة “الدرعية – بيت العرضة”
http://almnatiq.net/?p=787846
المناطق - الرياض

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية أمس، بالتعاون مع المركز الوطني للعرضة السعودية عن إطلاق مبادرة “الدرعية – بيت العرضة”، وذلك ضمن مبادراتها الاجتماعية، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة؛ حيث تهدف المبادرة إلى تعليم النشء فن العرضة السعودية.
وتسعى المبادرة إلى تعزيز مبادئ الفخر والاعتزاز لدى صغار السن والشباب وتعليمهم أسس فن العرضة السعودية عبر دورة تدريبية تستمر لمدة يومين، حيث يحتضن حي الطريف التاريخي هذه الدورة وبالتحديد في قصر الأمير ثنيان بن سعود.
وتم فتح باب التسجيل في المبادرة ابتداءً من أمس، ويستمر استقبال طلبات المشاركة حتى يوم الأثنين الـ 28 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك للنشء من عمر 8 أعوام وحتى 16 عاماً؛ بهدف ترسيخ مبادئ العرضة السعودية كونها جزء من هويتهم وموروثهم، ويمكن للراغبين في التسجيل استخدام الرابط التالي: https://apps.dgda.gov.sa/ArdahContest .
يذكر أن العرضة السعودية تُعد موروثاً تراثياً وفناً عريقاً، إذ عرفت العرضة قديماً بكونها أول نذورِ الحرب لترفع معنويات المحاربين وتزيد من حماسهم وتبث بصيحاتهم الفخر والشجاعة، ومنذ تأسيس الدولة السعودية أصبحت العرضة تعبيراً عن النصر والفخر، وفن تتناقله الأجيال.
وتعد الدرعية، أرض الملوك والأبطال، وموطن لفرسان سطروا بسيوفهم ملاحم وبطولات امتدت لتشمل جميع أرجاء الجزيرة العربية، كما تعد الدرعية كنز تاريخي ومنطلق أصيل للثقافة والمعرفة والفنون، كما عرفت بكونها موطن أساس للعرضة السعودية.
وتأسست هيئة تطوير بوابة الدرعية في يوليو 2017 للحفاظ على تاريخ الدرعية، والاحتفال بمجتمعها وتطوير الموقع التاريخي لتصبح واحدة من أكبر أماكن التجمع في العالم ومركًزا للثقافة والتراث السعودي، وتمثل هيئة تطوير بوابة الدرعية مجتمع الدرعية للاحتفال بأهالي المنطقة من خلال سرد قصصهم وإبراز إنجازاتهم الاجتماعية والثقافية والتاريخية ولربط جذور الدولة السعودية بحاضرها ومستقبلها.

روابط ذات صلة

خرق تركي جديد للهدنة.. استهداف 40 نقطة شمال سوريا

خرق تركي جديد للهدنة.. استهداف 40 نقطة شمال سوريا
موافقة وزير الحج والعمرة على تحديثات للوائح وتعليمات شركات العمرة

موافقة وزير الحج والعمرة على تحديثات للوائح وتعليمات شركات العمرة
الأرصاد: رياح نشطة وأمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة

الأرصاد: رياح نشطة وأمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*