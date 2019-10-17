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الاستثمار من التأسيس إلى القرار دورة تثقيفية بغرفة أبها

الاستثمار من التأسيس إلى القرار دورة تثقيفية بغرفة أبها
http://almnatiq.net/?p=787851
المناطق - أبها

بهدف نشر الوعي الاستثماري بين شباب وشابات منطقة عسير نظمت إدارة الاستثمار بغرفة أبها دورة الاستثمار من التأسيس إلى القرار للدكتور سليم موالدي أستاذ المالية المساعد بكلية الأعمال جامعة الملك خالد التي ينظمها غرفة أبها ممثلة في إدارة الاستثمار. تمحورت المحاضرة حول : المفاهيم الأساسية للاستثمار والقرار ، والقرارات الاستثمارية والعوامل المؤثرة فيها ( العائد ، المخاطرة ، السيولة ، التمويل ، المنافسة ، ) ، البيئة الخارجية وتأثيرها على قرار الاستثمار .

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبها رجل الأعمال حسن بن معجب الحويزي إلى أهمية الاستثمار من حيث التأسيس إلى القرار ، في تأسيس المشاريع الوطنية ، تستهدف من خلالها أصحاب الابتكارات والمتميزين والمبدعين من مناطق المملكة ومنها عسير ، لتمكينهم الاستفادة من القروض من البنوك والمؤسسات الوطنية للإسهام في دعم الشباب والشابات بالمنطقة ، في الوقت الذي تواصل فيه غرفة أبها سعيها لتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجههم في تأسيس مشاريعهم ، موضحاً تتعاون الغرفة مع مؤسسات الدولة لدعم المشاريع الشبابية ، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين في عدد من القطاعات الواعدةمما يساعد في صنع وترشيد السياسات الاقتصادية والاستثمارية .

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