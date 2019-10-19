براعم العلمين من الخفجي .. يتصدرون المجموعة على مستوى المنطقة الشرقية

الخفجي - سطام الفروان

ضمن دوري المنطقة الشرقية لكرة القدم لفئة البراعم تحت 15 سنة يتصدر نادي العلمين من الخفجي في المجموعة الأولى مع نادي الساحل من عنك ونادي الثقبة من الثقبة ونادي الجبيل من الجبيل، حيث انطلق هذا الموسم تحت قيادة المدرب الوطني فهد المطرف، وكانت أولى مبارياته مع نادي الساحل على ملعب العلمين وكان الفوز لصالح العلمين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف العلمين اللاعب خالد خميس و اللاعب مطلق السهلي ومن ركلة جزاء سجل اللاعب مهند العنزي، وفي ثاني لقاء ضد نادي الثقبة على ملعب الثقبة كان الفوز لصالح العلمين أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل كل من يوسف الحربي هدفين واللاعب عبدالعزيز المهري هدف، وفي ثالث لقاء مباراة للعلمين ضد نادي الجبيل في ملعب نادي الجبيل كان التعادل الايجابي 1-1 وسجل هدف العلمين اللاعب تركي سالم، وفي بداية الدور الثاني ورابع مباريات العلمين ضد نادي الساحل على ملعب نادي الساحل كان الفوز لصالح نادي العلمين بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث سجل اهداف العلمين زومان حميد هدفين وهدف محمد السبيعي وهدف منهد العنزي.

وبهذا يصبح العلمين متصدر مجموعته ب 10 نقاط ونادي الجبيل 7 نقاط ونادي الثقبة 6 نقاط ونادي الساحل ولا نقطة، حيث بقيت مباراتين للعلمين ضد نادي الثقبة ونادي الجبيل في ملعب العلمين.