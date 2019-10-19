الأرصاد: رياح نشطة وأمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة

المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة شملت العاصمة المقدسة والطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.