موافقة وزير الحج والعمرة على تحديثات للوائح وتعليمات شركات العمرة

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صدرت موافقة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن على تحديثات للوائح وتعليمات شركات العمرة وإجراءات وآليات العمل في قطاع العمرة، وآليات تعديل وإضافة حزم الخدمات في محرك الحجزي المركزي “مقام”، والتي شملت كافة الإجراءات التي تضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.

ووفقا لصحيفة مكة كان معالي وزير الحج والعمرة التقى يوم أمس بمكتبه بجدة أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان، ورئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة بغرفة مكة مروان شعبان وأعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين بقطاع العمرة، لشرح تحديثات اللوائح والتعليمات الخاصة بشركات العمرة.

وأوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن تحديثات لوائح وتعليمات شركات العمرة جاءت بناء على دراسات شاملة قام بها فريق العمل بالوزارة شملت كافة أطراف الخدمة من مقدمي الخدمات والمستفيدين بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإيجاد بيئة تنافسية لتحسين تجربة المعتمر والزائر وإثرائها، كما تهدف إلى تقليص الإجراءات بما يكفل دقة المعايير وجودة الأداء.

وبيّن د. مشاط أن التحديثات تضمنت السماح بقبول جميع فئات عضويات الاياتا ومنها فئة ” travel agency” أو شهادة منظمة السياحة العالمية “WTO” أو شهادة عضوية الاتحاد الدولي لوكلاء السياحة والسفر أو المجلس العالمي للسفر والسياحة “WTTC” كشرط لتأهيل الوكيل الخارجي.

وأشار إلى أن التحديثات شملت إتاحة تمديد برنامج المعتمر وشراء حزم الخدمات المتاحة بمحرك الحجز المركزي “مقام” ضمن صلاحية التأشيرة، وتكوين حزم خدمات اختيارية للمعتمرين القادمين بتأشيرة الزيارة من الدول (49) والوكلاء الخارجيين، دون اشتراط شراء خدمات النقل في حزمة الخدمات للمعتمرين القادمين عبر المنافذ البرية بحافلات أجنبية مع توضيح المنفذ البري عند تقديم طلب تأشيرة الزيارة لغرض العمرة.

وأضاف معالي نائب وزير الحج والعمرة أن التحديثات شملت إتاحة توثيق عقود الشراء الخاصة بشركات العمرة من الفنادق إلكترونيًّا عبر محرك الحجز المركزي “مقام”.