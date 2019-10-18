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أمير منطقة جازان وبحضور نائبه يترأس مجلس المنطقة الأثنين القادم

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أمير منطقة جازان وبحضور نائبه يترأس مجلس المنطقة الأثنين القادم

أمير منطقة جازان وبحضور نائبه يترأس مجلس المنطقة الأثنين القادم
http://almnatiq.net/?p=787869
جازان - فضة عطيف

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس المجلس بعد غدٍ، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورته الثالثة للعام المالي الحالي، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.
وأوضح أمين عام مجلس المنطقة المهندس عبدالرحمن بن محمد عبدالحق، أن سمو أمير المنطقة سيفتتح الجلسة بكلمة توجيهية، يستعرض بعدها المجلس التوصيات والنتائج التي تم التوصل إليها المجلس في الدورة السابقة والخطابات الصادرة والواردة للمجلس.
وبين أن المجلس سيناقش في دورة انعقاده الحالية عدداً من الموضوعات ومنها استعراض ميزانية الجهات الحكومية المعتمدة، ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس في المجالات الاقتصادية والتعليمية والخدمات والمرافق العامة ولجنة تنسيق ومتابعة المشاريع ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ولجنة التنمية الاجتماعية وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
واختتم أمين عام المجلس تصريحه مفيداً أن المجلس سيخصص جلسته الختامية لدورة انعقاده الحالية التي ستعقد بمحافظة ضمد الأربعاء المقبل، لبحث الاحتياجات الخدمية والتنموية لمحافظة ضمد والمراكز والقرى التابعة.

 

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