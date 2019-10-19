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السماح للفرق الإسعافية بدخول مدارس البنات دون تعطيل عند الطوارئ
http://almnatiq.net/?p=787885
المناطق - متابعات

وجهت وزارة التعليم قائدي وقائدات المدارس عند وقوع حالة طبية طارئة في المدرسة بضرورة التواصل مع أقرب مركز صحي أو هيئة الهلال الأحمر السعودي .

ووفقا لـ عكاظ جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي

وشدد التعميم على ضرورة السماح للفرق الاسعافية بالدخول إلى المدرسة (بنين – بنات) وعدم تعطيلها لنقل الحالات الطارئة التي تحتاج ذلك لأي سبب من الأسباب وتسهيل مهماتها للقيام بواجباتها في نقل الحالات التي تستوجب ذلك .

ويأتي ذلك نظرا لأهمية التدخل السريع للحالات الطبية الطارئة التي تقع في المدارس وتحتاج الى نقل للمستشفى من خلال سيارات الاسعاف ، لتقديم الدعم الطبي للحالات التي تستدعي ذلك ، حيث ان عامل الوقت في هذه الحالات مؤثر جدا على فرص إنقاذ المريض .

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