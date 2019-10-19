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تأهل ناديي تبوك والدمام في اختتام دوري خمسيات كرة القدم لذوي الإعاقة الذهنية بتبوك

تأهل ناديي تبوك والدمام في اختتام دوري خمسيات كرة القدم لذوي الإعاقة الذهنية بتبوك

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تأهل ناديي تبوك والدمام في اختتام دوري خمسيات كرة القدم لذوي الإعاقة الذهنية بتبوك

تأهل ناديي تبوك والدمام في اختتام دوري خمسيات كرة القدم لذوي الإعاقة الذهنية بتبوك
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المناطق - تبوك
تأهل ناديي تبوك والدمام لذوي الإعاقة الذهنية اليوم لنهائيات بطولة المملكة بعد تحقيقهما للمركز الأول والثاني على التوالي في ختام بطولة دوري الدرجة الأولى لخماسيات كرة القدم للصالات لذوي الإعاقة الذهنية التي استضافها على مدى يومين مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك بالتعاون مع نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة على صالات مدينة الملك خالد الرياضية في مدينة تبوك.
وتأهل الفريقان بعد حصولهما على أعلى عدد من النقاط في هذه البطولة التي تأتي ضمن البرنامج الزمني للجنة البارالمبية السعودية للموسم الرياضي الحالي وشاركت بها أندية تبوك الدمام والقصيم وحائل والرس لذوي الإعاقة الذهنية وأقيمت بنظام الدوري.
وهنأ رئيس مجلس ادارة نادي تبوك لذوي الإعاقة أحمد بن عطيه الحارثي اللاعبين والاداريين والطاقم الفني للنادي على تحقيق التأهل والفوز بالمركز الأول معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات من خلال ما يضم النادي من لاعبين مميزين.

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