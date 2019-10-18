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نائب أمير المدينة المنورة يكرم خريجي الدفعة الثانية عشر من برنامج تطوير المهارات القيادية والإدارية لكبار المدراء التنفيذيين

نائب أمير المدينة المنورة يكرم خريجي الدفعة الثانية عشر من برنامج تطوير المهارات القيادية والإدارية لكبار المدراء التنفيذيين

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نائب أمير المدينة المنورة يكرم خريجي الدفعة الثانية عشر من برنامج تطوير المهارات القيادية والإدارية لكبار المدراء التنفيذيين

نائب أمير المدينة المنورة يكرم خريجي الدفعة الثانية عشر من برنامج تطوير المهارات القيادية والإدارية لكبار المدراء التنفيذيين
http://almnatiq.net/?p=787893
المناطق - المدينة المنورة

كرّم ‫صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة ‫المدينة المنورة, خريجي الدفعة الثانية عشر من برنامج تطوير المهارات القيادية والإدارية لكبار المدراء التنفيذيين PALM 12 وعددهم 42 خريجاً يمثلون كبار المدراء بالشركات السعودية، بالإضافة إلى مشاركين من دول ماليزيا ونيجيريا والبحرين، وذلك خلال الحفل الختامي لأول ملتقى متخصص في استعراض التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مرحلة النمو والتوسع, الذي نظمه معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة التابع لمدينة المعرفة الاقتصادية، وذلك بمقر منظومة نماء المنورة.
وتناول الملتقى البرامج والتنظيمات الجديدة التي جرى تدشينها في المملكة لدعم نمو هذا القطاع الهام وأهم مكونات البيئة الداعمة لرواد الأعمال وأهم مجالات الدعم التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بالإضافة إلى تجربة هاكاثون الحج, وعدد من تجارب الحاضنات ومسرعات الأعمال الناجحة بالمملكة مثل الفضاء الأبيض وإبرام وأسترولاب ودورها في دعم نمو استقرار المنشآت الناشئة التي شارك في تقديمها 14 متحدثاً من أبرز الخبراء المحليين والإقليميين المختصين في هذا المجال.
كما تضمن الملتقى عدداً من العروض عن المنصات الإلكترونية الثلاثة التي دشنتها الغرفة التجارية والصناعية بالمدينة المنورة لدعم رواد الأعمال والخدمات التي يقدمها مركز التنمية الاقتصادية بإمارة المنطقة ، بالإضافة إلى أهم التحديات التي تواجه نمو المنشآت الصغيرة وكيفية التعامل معها.

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