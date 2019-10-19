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رئيس بلدية وادي الدواسر : حملاتنا مستمرة ولن نتهاون في تطبيق الأنظمة

رئيس بلدية وادي الدواسر : حملاتنا مستمرة ولن نتهاون في تطبيق الأنظمة

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رئيس بلدية وادي الدواسر : حملاتنا مستمرة ولن نتهاون في تطبيق الأنظمة

رئيس بلدية وادي الدواسر : حملاتنا مستمرة ولن نتهاون في تطبيق الأنظمة
http://almnatiq.net/?p=787900
وادي الدواسر - فالح الدوسري
تمكنت بلدية محافظة وادي الدواسر خلال الأسبوع المنصرم ، أثناء جولات تفتيشية ورقابية قامت بها على عددًا من الأسواق والمنشآت الغذائية ، والبوفيهات والمطاعم، من إيقاف وإتلاف توزيع مايزيد على الطن والنصف من الطماطم الفاسدة كانت في طريقها الى التوزيع على المحلات في سوق النويعمة ، كما تمت مصادرة كم من الفواكه والخضروات الغير صالحة ، واخرى مع باعة جائلين .
كما نتج عن الجولات التفتيشية مصادرة مواد غذائية فاسدة ، وأخرى تم تداولها بطريقة غير صحية ، وأواني وأرفف وطاولات غير صالحة للاستخدام بالمطاعم والبوفيهات ، تم فيها تطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات .
وأوضح رئيس بلدية المحافظة صالح بن جري السليس أن الجولات تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات ، وأن الحملة ستكون مستمرة بشكل يومي و لن تتهاون البلدية في تطبيق النظام كما ستكون الغرامة بالحد الأعلى من لائحة الجزاءات و الغرامات ،  كما حث الجميع على التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفه او ملاحظة على الرقم الموحد ٩٤٠ على مدار الساعة .

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