احدث الأخبار

إزالة 433 مركبة تالفة من صناعية الورش بالأحساء
المنطقة الشرقية
 رئيس بلدية وادي الدواسر : حملاتنا مستمرة ولن نتهاون في تطبيق الأنظمة
منطقة الرياض
 أمير المدينة المنورة يدشن فعاليات مبادرة القيم والأخلاق “خير أمة”
منطقة المدينة المنورة
 نائب أمير المدينة المنورة يكرم خريجي الدفعة الثانية عشر من برنامج تطوير المهارات القيادية والإدارية لكبار المدراء التنفيذيين
منطقة المدينة المنورة
 تأهل ناديي تبوك والدمام في اختتام دوري خمسيات كرة القدم لذوي الإعاقة الذهنية بتبوك
الرياضة
 السماح للفرق الإسعافية بدخول مدارس البنات دون تعطيل عند الطوارئ
أبرز المواد
 لبنانيون يهتفون “كلن كلن ونصرالله واحد منهم”
أبرز المواد
 خرق تركي جديد للهدنة.. استهداف 40 نقطة شمال سوريا
أبرز المواد
 غرفة الشرقية تُطلق حفل استقبالها السنوي لرجال الأعمال نوفمبر القادم
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان وبحضور نائبه يترأس مجلس المنطقة الأثنين القادم
منطقة جازان
 موافقة وزير الحج والعمرة على تحديثات للوائح وتعليمات شركات العمرة
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة وأمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
إزالة 433 مركبة تالفة من صناعية الورش بالأحساء

إزالة 433 مركبة تالفة من صناعية الورش بالأحساء

المنطقة الشرقية
رئيس بلدية وادي الدواسر : حملاتنا مستمرة ولن نتهاون في تطبيق الأنظمة

رئيس بلدية وادي الدواسر : حملاتنا مستمرة ولن نتهاون في تطبيق الأنظمة

منطقة الرياض
أمير المدينة المنورة يدشن فعاليات مبادرة القيم والأخلاق “خير أمة”

أمير المدينة المنورة يدشن فعاليات مبادرة القيم والأخلاق “خير أمة”

منطقة المدينة المنورة
نائب أمير المدينة المنورة يكرم خريجي الدفعة الثانية عشر من برنامج تطوير المهارات القيادية والإدارية لكبار المدراء التنفيذيين

نائب أمير المدينة المنورة يكرم خريجي الدفعة الثانية عشر من برنامج تطوير المهارات القيادية والإدارية لكبار المدراء التنفيذيين

منطقة المدينة المنورة

إزالة 433 مركبة تالفة من صناعية الورش بالأحساء

إزالة 433 مركبة تالفة من صناعية الورش بالأحساء
http://almnatiq.net/?p=787907
المناطق - الأحساء

رفعت أمانة الأحساء 433 مركبة “التالفة والمهملة” من المنطقة الصناعية للورش –غرب الأحساء- خلال حملة واسعة نفذتها الأمانة خلال أسبوعين ماضية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

في الوقت الذي أبان المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، بأن الخطوات الاجرائية لبرنامج رفع تلك المركبات التالفة والمهملة، يتم وفق مراحل تسلسلية تتضمن (وضع  الاشعارات  على المركبات التالفة تُوضّح أنه في حالة عدم مراجعة صاحب المركبة، فإنها سيتم رفعها إذا لم يتم تعديل وضع المركبة، بعد التأكد من عدم وجود بلاغات أو إجراءات أمنية عليها، امهال أصحاب المركبات 90 يوماً ” من تاريخ رفع المركبة” لاسترجاعها، وبعد تلك الفترة تتم مصادرة المركبة نظامياً ولا يحق لصاحبها المطالبة بها، بينما سيتم الرفع المباشر لـ “هياكل السيارات” دون وضع الاشعارات المحددة لرفعها حال وجودها خارج مقرات الورش.

كما أكد مساعد وكيل الخدمات، مدير عام النظافة في أمانة الأحساء م.فهد الزهراني، أن إجراءات اسقاط لوحات المركبات “المرفوعة” تبدأ بعد فترة الـ 90 يوماً من الحاسب الآلي عن طريق الجهات المختصة، وعبر آلية محددة ليتم بعد ذلك نقل المركبات عن طريق المستثمر الى المصانع، موضحاً ـن نسبة رفع المركبات “التالفة والمهملة ” قلّت في الفترة الماضية مما يؤكد على تعاون واستجابة المواطنين بإزالة تلك المركبات وتعديل أوضاعها، ودعم الأمانة في تنفيذ مشروعها لرفع المركبات المهملة من الأحياء والطرقات في خطوة تأتي انطلاقاً من سعيها لإزالة ما تسببه هذه المركبات من تشويه بصري وصورة سلبية للمظهر العام.

الجدير ذكره ان لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم “218” تنص على أن ترك المركبات أو الآلات التالفة في الساحات أو الشوارع أو المواقف العامة لمدة 7 أيام يعرض صاحبها لغرامة ، ويتم سحب ” المهملة ”  وحجزها على نفقته والتصرف بها عند عدم المراجعة خلال 3 أشهر ، مع اسقاط ملكية المركبة إذا مضى على بقائها في الحجز 3 أشهر مع عدم ورود مطالبة، لتسقط ملكيتها عن طريق مستثمر الحجز بالتنسيق المباشر مع إدارة المرور وتسليمه لوحات السيارة مشروطاً بتوجيه خطاب موافقة من الإدارة العامة النظافة، وإذا لم تنتهي فترة الـ 3 أشهر الحجز ولا يرغب المالك في استرجاع المركبة فإنه يتم تسليم لوحات المركبة وتوجيه خطاب لإدارة لمرور  بطلب إسقاط الملكية ليحق للأمانة او البلدية التصرف بها.

روابط ذات صلة

غرفة الشرقية تُطلق حفل استقبالها السنوي لرجال الأعمال نوفمبر القادم

غرفة الشرقية تُطلق حفل استقبالها السنوي لرجال الأعمال نوفمبر القادم
براعم العلمين من الخفجي .. يتصدرون المجموعة على مستوى المنطقة الشرقية

براعم العلمين من الخفجي .. يتصدرون المجموعة على مستوى المنطقة الشرقية
أمانة الأحساء تبدأ ترقيم ورفع إحداثيات أعمدة الإنارة

أمانة الأحساء تبدأ ترقيم ورفع إحداثيات أعمدة الإنارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*