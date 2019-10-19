إزالة 433 مركبة تالفة من صناعية الورش بالأحساء

المناطق - الأحساء

رفعت أمانة الأحساء 433 مركبة “التالفة والمهملة” من المنطقة الصناعية للورش –غرب الأحساء- خلال حملة واسعة نفذتها الأمانة خلال أسبوعين ماضية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

في الوقت الذي أبان المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، بأن الخطوات الاجرائية لبرنامج رفع تلك المركبات التالفة والمهملة، يتم وفق مراحل تسلسلية تتضمن (وضع الاشعارات على المركبات التالفة تُوضّح أنه في حالة عدم مراجعة صاحب المركبة، فإنها سيتم رفعها إذا لم يتم تعديل وضع المركبة، بعد التأكد من عدم وجود بلاغات أو إجراءات أمنية عليها، امهال أصحاب المركبات 90 يوماً ” من تاريخ رفع المركبة” لاسترجاعها، وبعد تلك الفترة تتم مصادرة المركبة نظامياً ولا يحق لصاحبها المطالبة بها، بينما سيتم الرفع المباشر لـ “هياكل السيارات” دون وضع الاشعارات المحددة لرفعها حال وجودها خارج مقرات الورش.

كما أكد مساعد وكيل الخدمات، مدير عام النظافة في أمانة الأحساء م.فهد الزهراني، أن إجراءات اسقاط لوحات المركبات “المرفوعة” تبدأ بعد فترة الـ 90 يوماً من الحاسب الآلي عن طريق الجهات المختصة، وعبر آلية محددة ليتم بعد ذلك نقل المركبات عن طريق المستثمر الى المصانع، موضحاً ـن نسبة رفع المركبات “التالفة والمهملة ” قلّت في الفترة الماضية مما يؤكد على تعاون واستجابة المواطنين بإزالة تلك المركبات وتعديل أوضاعها، ودعم الأمانة في تنفيذ مشروعها لرفع المركبات المهملة من الأحياء والطرقات في خطوة تأتي انطلاقاً من سعيها لإزالة ما تسببه هذه المركبات من تشويه بصري وصورة سلبية للمظهر العام.

الجدير ذكره ان لائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم “218” تنص على أن ترك المركبات أو الآلات التالفة في الساحات أو الشوارع أو المواقف العامة لمدة 7 أيام يعرض صاحبها لغرامة ، ويتم سحب ” المهملة ” وحجزها على نفقته والتصرف بها عند عدم المراجعة خلال 3 أشهر ، مع اسقاط ملكية المركبة إذا مضى على بقائها في الحجز 3 أشهر مع عدم ورود مطالبة، لتسقط ملكيتها عن طريق مستثمر الحجز بالتنسيق المباشر مع إدارة المرور وتسليمه لوحات السيارة مشروطاً بتوجيه خطاب موافقة من الإدارة العامة النظافة، وإذا لم تنتهي فترة الـ 3 أشهر الحجز ولا يرغب المالك في استرجاع المركبة فإنه يتم تسليم لوحات المركبة وتوجيه خطاب لإدارة لمرور بطلب إسقاط الملكية ليحق للأمانة او البلدية التصرف بها.