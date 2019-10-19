من متدرب إلى مدرب .. قصة نجاح يرويها النجعي أمام زوار “هدف” في “لقاءات الدمام”

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التحق الشاب عبد العزيز بن ناصر النجعي قبل نحو 10 أعوام في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، وثابر واجتهد، حتى تخرج من المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بتفوق في تخصص اللحام الذي عشقه وعمل بشغف من أجل اتقان العمل به.

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يلتزم بتكاليف التدريب في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول أثناء فترة التدريب.

ويضيف الشاب النجعي أنه لم يمكث طويلاً بعد ذلك مباشرة إذ تعاقد معه المعهد للعمل معيداً، قبل أن يلتحق ببرنامج تدريبي مكثف في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والصحة والسلامة ومهارات التدريب.

ثم انضم النجعي إلى برنامج مكثف في اللغة الإنجليزية في بريطانيا، وبعد ذلك مباشرة أمضى فترة من الوقت تدريباً على رأس العمل في تخصص اللحام في شركة شيفرون

ثم عاد النجعي إلى بريطانيا مجدداً، وتمكن من الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وهو يعمل حالياً بالمعهد بصفته مدرب تقني أعلى.

ومن المقرر أن يعرض النجعي وعديد من المتفوقين قصص نجاحهم أمام زوار ملتقى لقاءات “هدف” في الدمام الذي ينعقد في مركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 28 صفر إلى الأول من ربيع الأول 1441 (الموافق 27ـــ 29 أكتوبر) الجاري، وذلك بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.

ويعد ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض وجده، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج.

ويشارك في الملتقـى عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكـوادر الوطنيـة المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، إذ تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.