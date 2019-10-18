مدير جامعة حائل يتوج الفائزين ببطولة الجامعات للجودو

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توج معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم السبت بالصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد، الفائزين ببطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للجودو ضمن منافسات الاتحاد في موسمه العاشر والتي استضافتها جامعة حائل للفترة من 18-20 صفر الحالي، بحضور سعادة رئيس الاتحاد الدكتور خالد بن صالح المزيني وسعادة الأمين العام الدكتور صلاح السقا وسعادة مدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي وعدد من مسؤولي الجامعة والاتحاد.

وحصدت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المركز الأول بالبطولة والميداليات الذهبية بعد حصول لاعبيها على 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية، وحققت جامعة الملك سعود المركز الثاني والميداليات الفضية بعد حصول لاعبيها على ميداليتين ذهبيتين وبرونزية، فيما حصلت جامعة طيبة على المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد حصول لاعبيها على ميدالية ذهبية وأخرى فضية و4 برونزيات.