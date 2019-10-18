احدث الأخبار

مدير جامعة حائل يتوج الفائزين ببطولة الجامعات للجودو
منطقة حائل
 من متدرب إلى مدرب .. قصة نجاح يرويها النجعي أمام زوار “هدف” في “لقاءات الدمام”
أبرز المواد
 إزالة 433 مركبة تالفة من صناعية الورش بالأحساء
المنطقة الشرقية
 رئيس بلدية وادي الدواسر : حملاتنا مستمرة ولن نتهاون في تطبيق الأنظمة
منطقة الرياض
 أمير المدينة المنورة يدشن فعاليات مبادرة القيم والأخلاق “خير أمة”
منطقة المدينة المنورة
 نائب أمير المدينة المنورة يكرم خريجي الدفعة الثانية عشر من برنامج تطوير المهارات القيادية والإدارية لكبار المدراء التنفيذيين
منطقة المدينة المنورة
 تأهل ناديي تبوك والدمام في اختتام دوري خمسيات كرة القدم لذوي الإعاقة الذهنية بتبوك
الرياضة
 السماح للفرق الإسعافية بدخول مدارس البنات دون تعطيل عند الطوارئ
أبرز المواد
 لبنانيون يهتفون “كلن كلن ونصرالله واحد منهم”
أبرز المواد
 خرق تركي جديد للهدنة.. استهداف 40 نقطة شمال سوريا
أبرز المواد
 غرفة الشرقية تُطلق حفل استقبالها السنوي لرجال الأعمال نوفمبر القادم
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان وبحضور نائبه يترأس مجلس المنطقة الأثنين القادم
منطقة جازان
مدير جامعة حائل يتوج الفائزين ببطولة الجامعات للجودو

مدير جامعة حائل يتوج الفائزين ببطولة الجامعات للجودو

منطقة حائل
من متدرب إلى مدرب .. قصة نجاح يرويها النجعي أمام زوار “هدف” في “لقاءات الدمام”

من متدرب إلى مدرب .. قصة نجاح يرويها النجعي أمام زوار “هدف” في “لقاءات الدمام”

أبرز المواد
إزالة 433 مركبة تالفة من صناعية الورش بالأحساء

إزالة 433 مركبة تالفة من صناعية الورش بالأحساء

المنطقة الشرقية
رئيس بلدية وادي الدواسر : حملاتنا مستمرة ولن نتهاون في تطبيق الأنظمة

رئيس بلدية وادي الدواسر : حملاتنا مستمرة ولن نتهاون في تطبيق الأنظمة

منطقة الرياض

الإسلامية أولاً والملك سعود ثانيًا وطيبة ثالثًا

مدير جامعة حائل يتوج الفائزين ببطولة الجامعات للجودو

مدير جامعة حائل يتوج الفائزين ببطولة الجامعات للجودو
http://almnatiq.net/?p=787916
المناطق - حائل

توج معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم السبت بالصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد، الفائزين ببطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للجودو ضمن منافسات الاتحاد في موسمه العاشر والتي استضافتها جامعة حائل للفترة من 18-20 صفر الحالي، بحضور سعادة رئيس الاتحاد الدكتور خالد بن صالح المزيني وسعادة الأمين العام الدكتور صلاح السقا وسعادة مدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي وعدد من مسؤولي الجامعة والاتحاد.

وحصدت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المركز الأول بالبطولة والميداليات الذهبية بعد حصول لاعبيها على 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية، وحققت جامعة الملك سعود المركز الثاني والميداليات الفضية بعد حصول لاعبيها على ميداليتين ذهبيتين وبرونزية، فيما حصلت جامعة طيبة على المركز الثالث والميداليات البرونزية بعد حصول لاعبيها على ميدالية ذهبية وأخرى فضية و4 برونزيات.

 

روابط ذات صلة

دار حائل الاجتماعية تحفز الأحداث وتمنحهم التميز

دار حائل الاجتماعية تحفز الأحداث وتمنحهم التميز
برعاية أمير حائل..انطلاق بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة

برعاية أمير حائل..انطلاق بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة
اختتام عروض مهرجان الفلكلور الوطني الأول بحائل

اختتام عروض مهرجان الفلكلور الوطني الأول بحائل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*