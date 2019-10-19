أمير الشرقية يدشن النسخة الخامسة من جائزة السائق المثالي

الدمام - فهد المريخي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء جائزة المنطقة للسائق المثالي مؤخراً، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الأمناء، دشن النسخة الخامسة من جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي، والتي

تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية وتحفيز مستخدمي المركبات على التقيد بأنظمة المرور بجوائز نقدية تتجاوز نصف مليون ريال.

من جانبه رفع الأمين العام لجائزة السائق المثالي الأستاذ عبدالله بن سعد الراجحي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته ودعمه لهذه الجائزة منذ إطلاقها قبل 4 سنوات وحتى نسختها الخامسة، والتي تحظى كذلك باهتمام وعناية من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الأمناء، مبينًا أن الرعاية الكريمة من سموهما أسهمت في مواصلة مسيرة التطوير والتوسع في الشراكة مع مختلف الجهات، مثمناً هذه الرعاية الكريمة، معرباً عن شكره لرعاة الجائزة لحرصهم على المساهمة في إنجاحها وتحقيق رؤية سمو أمير المنطقة وسمو نائبه في تعزيز مستوى السلامة المرورية وزيادتها، معرباً عن جزيل الشكر لشركة ارامكو السعودية، وشركة وسابك، وغرفة الشرقية، وشركة المجدوعي، وشركة التميمي، و الراعي الاعلامي صحيفة اليوم، والجهات المنظمة للجائزة ممثلةً بلجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية وإدارة مرور المنطقة الشرقية وجمعية سلامه.

وكشف الراجحي أن جائزة السائق المثالي في نسختها الخامسة لهذا العام استحدثت فرعاً جديداً للسائقين الذين في سجلهم مخالفات مرورية، وذلك بهدف تحسين سلوك السائقين، تحت شعار (سأكون سائقا مثاليا) ودعا الراجحي السائقين المخالفين للانضمام لهذا الفرع والذي سيمنح الفائز فيه سداد قيمة المخالفات حسب ترتيب الفائز ووفق الشروط والاحكام التي وضعتها لجنة الجائزة بهدف الحرص على الوصول الى آلية تحفيزية لتغيير سلوك السائقين ، مؤكدا أن الجائزة تستهدف مشاركة أوسع لقائدي المركبات من خلال التسجيل بالموقع الإلكتروني والدخول في منافساتها بعد أن سجلت منذ انطلاقتها نحو 32 ألف مشارك.

وأوضح الراجحي، أن فعاليات هذه النسخة ستشهد معارض تثقيفية متنقلة تجول مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، ومحاضرات وندوات تستهدف مختلف الأفراد والقطاعات، وغيرها من الفعاليات، مبيناً أن الجائزة تهدف إلى بناء جيل واعٍ يدرك أهمية الالتزام بقواعد المرور لتحقيق السلامة المرورية وتحفيز وتشجيع مستخدمي المركبات للتقيد بأنظمة المرور.

وأضاف الراجحي أن الجائزة حققت الكثير من النجاحات في السنوات الماضية، من خلال بث الوعي المروري في نفوس السائقين بمختلف فئاتهم العمرية، وغرس مفهوم وثقافة السلامة المرورية لدى الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة وتوفير بيئة آمنة، بالإضافة إلى تحفيز الشباب على القيادة المثالية ونشر روح التنافس بينهم.