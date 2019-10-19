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صحة الرياض تدعم مستشفى نفي العام بعددٍ من الكوادر الطبية

صحة الرياض تدعم مستشفى نفي العام بعددٍ من الكوادر الطبية
http://almnatiq.net/?p=787931
الرياض - فلاج الشعيفاني
في إطار الدعم الذي توليه صحة الرياض لمرافقها الطبية ، تم دعم مستشفى نفي العام بعدد من الكوادر الطبية حيث أوضح مدير المستشفى الاخصائي/عبدالله الحميدي  بأنه تم  دعم المستشفى عن طريق الاستقطاب الخارجي بأطباء اخصائيين  في العظام  والتخدير والنساء والولادة والجراحة، والصدرية  وكذلك مقيمة بالباطنة ومقيم طوارئ  ،
وثمن ” الحميدي” لسعادة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض د/ محمد التويجري وسعادة المساعد للخدمات العلاجية د/ علي الجمعة  على دعمهم وحرصهم على تزويد المستشفى بمختلف التخصصات الطبية ، مؤكد ان ذلك سيسهم بإذن الله  بتقديم خدمات صحية ورعاية طبية يستحقها المرضى والمراجعون المستفيدون من الخدمات الصحية بمركز نفي . .

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