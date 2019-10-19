صحة الرياض تدعم مستشفى نفي العام بعددٍ من الكوادر الطبية

الرياض - فلاج الشعيفاني

في إطار الدعم الذي توليه صحة الرياض لمرافقها الطبية ، تم دعم مستشفى نفي العام بعدد من الكوادر الطبية حيث أوضح مدير المستشفى الاخصائي/عبدالله الحميدي بأنه تم دعم المستشفى عن طريق الاستقطاب الخارجي بأطباء اخصائيين في العظام والتخدير والنساء والولادة والجراحة، والصدرية وكذلك مقيمة بالباطنة ومقيم طوارئ ،

وثمن ” الحميدي” لسعادة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض د/ محمد التويجري وسعادة المساعد للخدمات العلاجية د/ علي الجمعة على دعمهم وحرصهم على تزويد المستشفى بمختلف التخصصات الطبية ، مؤكد ان ذلك سيسهم بإذن الله بتقديم خدمات صحية ورعاية طبية يستحقها المرضى والمراجعون المستفيدون من الخدمات الصحية بمركز نفي . .