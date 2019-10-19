احدث الأخبار

عضو بالكونغرس لأردوغان: هزيمتك بالانتخابات وراء غزو سوريا
أبرز المواد
 أردوغان يتوعد بسحق رؤوس الأكراد
أبرز المواد
 مجلس العموم البريطاني يجيز تعديلاً يؤجل البريكست حتى إتمام جميع الإجراءات التشريعية المتعلقة بالخروج
أبرز المواد
 الربيعة يستعرض بندوة في فنلندا جهود المملكة الإغاثية والإنسانية
أبرز المواد
 صحة الرياض تدعم مستشفى نفي العام بعددٍ من الكوادر الطبية
منطقة الرياض
 أمير الشرقية يدشن النسخة الخامسة من جائزة السائق المثالي
المنطقة الشرقية
 برعاية امير منطقة مكة .. إنطلاق المؤتمر العربي السادس للروبورت والذكاء الاصطناعي بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 الحريري مهدئاً : بيت الوسط خلية نحل لحل أزمة لبنان
أبرز المواد
 مدير جامعة حائل يتوج الفائزين ببطولة الجامعات للجودو
منطقة حائل
 من متدرب إلى مدرب .. قصة نجاح يرويها النجعي أمام زوار “هدف” في “لقاءات الدمام”
أبرز المواد
 إزالة 433 مركبة تالفة من صناعية الورش بالأحساء
المنطقة الشرقية
 رئيس بلدية وادي الدواسر : حملاتنا مستمرة ولن نتهاون في تطبيق الأنظمة
منطقة الرياض
عضو بالكونغرس لأردوغان: هزيمتك بالانتخابات وراء غزو سوريا

عضو بالكونغرس لأردوغان: هزيمتك بالانتخابات وراء غزو سوريا

أبرز المواد
أردوغان يتوعد بسحق رؤوس الأكراد

أردوغان يتوعد بسحق رؤوس الأكراد

أبرز المواد
مجلس العموم البريطاني يجيز تعديلاً يؤجل البريكست حتى إتمام جميع الإجراءات التشريعية المتعلقة بالخروج

مجلس العموم البريطاني يجيز تعديلاً يؤجل البريكست حتى إتمام جميع الإجراءات التشريعية المتعلقة بالخروج

أبرز المواد
الربيعة يستعرض بندوة في فنلندا جهود المملكة الإغاثية والإنسانية

الربيعة يستعرض بندوة في فنلندا جهود المملكة الإغاثية والإنسانية

أبرز المواد

الربيعة يستعرض بندوة في فنلندا جهود المملكة الإغاثية والإنسانية

الربيعة يستعرض بندوة في فنلندا جهود المملكة الإغاثية والإنسانية
http://almnatiq.net/?p=787934
المناطق - واس

استعرض معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم, بندوة في جمهورية فنلندا, الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمحتاجين في دول العالم، بمشاركة معالي وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح، ومدير برنامج في مبادرة إدارة الأزمات الفنلندي الدكتور فيلي برومر.
وأكد الدكتور عبدالله الربيعة أن المملكة تبذل قصارى جهدها لمساندة المحتاجين والضعفاء ومد يد العون لهم والإنفاق بسخاء على بلدان العالم المتعرضة للكوارث الطبيعية أو تلك الناتجة عن صراعات، للتخفيف من آلامهم ودعمهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مما جعلها وبشهادة الجميع مركز إشعاع حضاري لنجدة المحرومين والفقراء والمعوزين في العالم.
وقدم معاليه عرضًا تعريفيًا عن الجهود الإغاثية والإنسانية للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز الذي نفذ 1,062 مشروعًا في أكثر من 45 دولة، وبالأخص اليمن الشقيق.
من جانبه شكر معالي وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح بكلمة له حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على المشاريع الإنسانية المقدمة لبلاده، مبيناً أن تعداد الشعب اليمني يبلغ 30 مليون نسمة 20 مليون منهم أي 80 % بحاجة للمساعدات و 10 ملايين بحاجة شديدة للعون.
وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة كان حاضراً لإغاثة أهالي تعز بالرغم من الحصار المفروض عليها من مليشيا الحوثي، موضحاً أن المركز أصبح منارة إغاثية على مستوى العالم رغم عمره القصير ومساعداته شملت دولاً عدة.
وطالب الوزير اليمني المنظمات الإنسانية الدولية بتفادي المركزية بعملها في اليمن عن طريق تقسيم البلاد إلى خمسة مراكز إغاثية.
بدوره أضاف مدير برنامج في مبادرة إدارة الأزمات الفنلندي الدكتور فيلي برومر أن حجم المساعدات الضخمة التي تخصصها المملكة للعمل الإغاثي ومساعدة الدول حول العالم تثبت أن المملكة من الدول الرائدة والمتميزة بهذا الشأن، مفيداً أن ما يميز المساعدات السعودية أنها تقدم بغرض الإغاثة ونجدة المنكوبين وليس لأغراض أخرى.
وأبدى برومر أمله في إيجاد سبل للتعاون والشراكة المثمرة بين فنلندا و مركز الملك سلمان للإغاثة لخدمة المحتاجين ونشر العمل الإنساني في جميع دول العالم.
حضر الندوة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا فيصل بن إبراهيم غلام، وقيادات سياسية, وأعضاء السلك الدبلوماسي المتعمدين في فنلندا، ومنظمات حقوقية وإنسانية, وشخصيات أكاديمية.

روابط ذات صلة

عضو بالكونغرس لأردوغان: هزيمتك بالانتخابات وراء غزو سوريا

عضو بالكونغرس لأردوغان: هزيمتك بالانتخابات وراء غزو سوريا
أردوغان يتوعد بسحق رؤوس الأكراد

أردوغان يتوعد بسحق رؤوس الأكراد
مجلس العموم البريطاني يجيز تعديلاً يؤجل البريكست حتى إتمام جميع الإجراءات التشريعية المتعلقة بالخروج

مجلس العموم البريطاني يجيز تعديلاً يؤجل البريكست حتى إتمام جميع الإجراءات التشريعية المتعلقة بالخروج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*