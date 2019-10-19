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أردوغان يتوعد بسحق رؤوس الأكراد

أردوغان يتوعد بسحق رؤوس الأكراد
http://almnatiq.net/?p=787942
المناطق - وكالات

توعد الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان اليوم السبت المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا ، قائلاً إن بلاده “ستسحق رؤوسهم” إذا لم ينسحبوا إلى خارج المنطقة العازلة التي اتفقت أنقرة وواشنطن على إقامتها على طول الحدود مع سوريا.

وقال أردوغان في خطاب “إذا لم يتمّ الانسحاب بحلول مساء الثلاثاء، فسنستأنف القتال من حيث توقّفنا وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين”.

في حين، اتهم قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في تصريحات لوكالة فرانس برس، تركيا بمنع انسحاب مقاتليه من مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه واشنطن.

وقال إن “الأتراك يمنعون انسحاب قواتنا والجرحى والمدنيين من رأس العين”، محذراً من أنه “إذا لم يتم الالتزام، سنعتبر ما حصل لعبة بين الأميركيين وتركيا، إذ من جهة يمنعون انسحاب قواتنا، ومن جهة أخرى يدّعون أنها لم تنسحب، سنعتبرها مؤامرة ضد قواتنا”.

بالتزامن، أظهر فيديو مروّع، حصلت عليه مراسلة العربية من قوات سوريا الديمقراطية، أحد عناصر القوات التركية في سوريا، حاملاً رأساً مقطوعة، والدماء تسيل منها، في حين ظهر عنصر آخر وهو يذبح أحد المقاتلين الأكراد على ما يبدو.

وظهر حامل الرأس المقطوعة يتكلم خلال المقطع المصور، قائلاً: “… أنتم يا أكراد إذا رفعتم رؤوسكم هذا سيكون مصيركم!”

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