عضو بالكونغرس لأردوغان: هزيمتك بالانتخابات وراء غزو سوريا

المناطق - وكالات

رأى عضو الكونغرس الأميركي، مات غايتس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يهدف من خلال عمليته العسكرية في شمال سوريا إلى القضاء على الإرهاب، كما يدعي.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، الجمعة، إن أردوغان بعدما خسر الانتخابات البلدية وعد بترحيل 2 – 3 ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم من أجل رفع شعبيته.

وكتب “أنت لا تدير هذه الحملة العسكرية في سوريا لهزيمة الإرهاب، بل تقوم بذلك لأنك هزمت في الانتخابات البلدية، وقدمت وعوداً بترحيل 2-3 ملايين لاجئ سوري لترفع شعبيتك مجدداً..”.

جاء ذلك رداً على تغريدة نشرها الرئيس التركي رداً على ترمب قال فيها “سيدي الرئيس، سيتم إنقاذ الكثير من الأرواح عندما نهزم الإرهاب، وهو العدو اللدود للبشرية. أنا واثق من أن هذا الجهد المشترك سيعزز السلام والاستقرار في منطقتنا”.

وكان أردغان، اقترح في 18 سبتمبر الماضي، ترحيل 3 ملايين لاجئ سوري إلى “المنطقة الآمنة” التي تعمل أنقرة وواشنطن على إنشائها في شرق الفرات بشمال سوريا.

وقال أردوغان “حسب عمق المنطقة الآمنة، يمكننا إعادة توطين ما بين مليونين وثلاثة ملايين من طالبي اللجوء السوريين الموجودين حالياً في تركيا وأوروبا من خلال تأمين شرق الفرات”، وفق ما نقلته صحيفة “حريت” على موقعها الإلكتروني.

فيما كشفت صحيفة ABC الإسبانية، في تقرير لها، أن مشروع أردوغان سياسي، يهدف إلى توطين مليونَيْ لاجئ وسط أكراد سوريا لأغراض سياسية.