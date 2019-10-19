احدث الأخبار

مشاركة سعودية في دورة رياضة المرأة بالكويت
أبرز المواد
 الجبير يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة
أبرز المواد
 الأحوال المدنية بمكة المكرمة تُنقل جميع المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بـ “الزاهر” إلى الفترة المسائية بمكتب “الجروشي مول”
منطقة مكة المكرمة
 عضو بالكونغرس لأردوغان: هزيمتك بالانتخابات وراء غزو سوريا
أبرز المواد
 أردوغان يتوعد بسحق رؤوس الأكراد
أبرز المواد
 مجلس العموم البريطاني يجيز تعديلاً يؤجل البريكست حتى إتمام جميع الإجراءات التشريعية المتعلقة بالخروج
أبرز المواد
 الربيعة يستعرض بندوة في فنلندا جهود المملكة الإغاثية والإنسانية
أبرز المواد
 صحة الرياض تدعم مستشفى نفي العام بعددٍ من الكوادر الطبية
منطقة الرياض
 أمير الشرقية يدشن النسخة الخامسة من جائزة السائق المثالي
المنطقة الشرقية
 برعاية امير منطقة مكة .. إنطلاق المؤتمر العربي السادس للروبورت والذكاء الاصطناعي بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 الحريري مهدئاً : بيت الوسط خلية نحل لحل أزمة لبنان
أبرز المواد
مشاركة سعودية في دورة رياضة المرأة بالكويت

مشاركة سعودية في دورة رياضة المرأة بالكويت

أبرز المواد
الجبير يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط

الجبير يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة

أبرز المواد
الأحوال المدنية بمكة المكرمة تُنقل جميع المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بـ “الزاهر” إلى الفترة المسائية بمكتب “الجروشي مول”

الأحوال المدنية بمكة المكرمة تُنقل جميع المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بـ “الزاهر” إلى الفترة المسائية بمكتب “الجروشي مول”

منطقة مكة المكرمة

الأحوال المدنية بمكة المكرمة تُنقل جميع المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بـ “الزاهر” إلى الفترة المسائية بمكتب “الجروشي مول”

الأحوال المدنية بمكة المكرمة تُنقل جميع المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بـ “الزاهر” إلى الفترة المسائية بمكتب “الجروشي مول”
http://almnatiq.net/?p=787948
المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، بأنه تقرر، وبصفة مؤقتة، نقل جميع المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة 1 “الزاهر”، إلى الفترة المسائية بمكتب العاصمة المقدسة 2 “الجروشي مول” ، وذلك لتعذر استقبال المواطنات في مكتب “الزاهر” لخضوع القسم النسائي، لأعمال صيانة طارئة.
وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أنه سيتم تنفيذ جميع إجراءات المواطنات اللاتي سبق وأنه حددوا مواقع إنجازها في مكتب “الزاهر” خلال الفترة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً بمكتب العاصمة المقدسة 2 “الجروشي مول”.
وأكد الجاسر حرص الأحوال المدنية على تقديم خدماتها بيسر وجودة عالية، ومتابعتها، في الوقت ذاته، لمعالجة العطل الفني، الخارج عن إرادتها، في أسرع وقت. والله ولي التوفيق.

روابط ذات صلة

برعاية امير منطقة مكة .. إنطلاق المؤتمر العربي السادس للروبورت والذكاء الاصطناعي بالطائف

برعاية امير منطقة مكة .. إنطلاق المؤتمر العربي السادس للروبورت والذكاء الاصطناعي بالطائف
موافقة وزير الحج والعمرة على تحديثات للوائح وتعليمات شركات العمرة

موافقة وزير الحج والعمرة على تحديثات للوائح وتعليمات شركات العمرة
الأرصاد: رياح نشطة وأمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة

الأرصاد: رياح نشطة وأمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*