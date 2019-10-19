استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.
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