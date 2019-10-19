مشاركة سعودية في دورة رياضة المرأة بالكويت

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وصلت بعثة المنتخب السعودي النسائي المشارك في دورة رياضة المرأة السادسة بالكويت لدول مجلس التعاون الخليجي, التي تنطلق غداً وتستمر لمدة ١٠ أيام.

وتشارك بعثة الأخضر بسبع منتخبات في البطولة وهي : كرة القدم (صالات) وكرة الطاولة, والمبارزة, والتايكوندو, وألعاب القوى, وألعاب القوى لذوي الإعاقة, والبولينج, وكرة السلة.

وقالت رئيسة البعثة صاحب السمو الأميرة نوف بنت خالد “أشعر بالفخر بترأس أول بعثة للمنتخبات السعودية النسائية للمشاركة في الدورة السادسة لدول مجلس التعاون الخليجي بوجود ثمانية منتخبات سعودية كلها إصرار وعزيمة للإثبات بأنها على قدر الثقة, متمنية التوفيق للجميع”.