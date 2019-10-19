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“مؤسسة التقاعد” تشارك في فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي

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“مؤسسة التقاعد” تشارك في فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي

“مؤسسة التقاعد” تشارك في فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=787960
المناطق _ الرياض

شاركت المؤسسة العامة للتقاعد في فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي, الذي نظمته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) في مدينة بروكسيل من الفترة 14و حتى 18 أكتوبر الجاري, بحضور أكثر من 1300 مشارك يمثلون 150 دولة.
ومثّل المؤسسة في هذه الفعالية الدولية وفداً برئاسة معالي محافظ المؤسسة الأستاذ محمد بن طلال النحاس، حيث حضر معاليه على هامش المنتدى اجتماع المجلس التنفيذي رقم 119, واجتماع لجنة الترشيحات بصفته عضواً في المجلس واللجنة.
وجرى خلال الاجتماعين مناقشة أوراق العمل المرتبطة بالقضايا والموضوعات المتعلقة بأنظمة التقاعد والتأمينات على مستوى دول العالم، وبحث أبرز التحديات التي تواجه تلك الأنظمة ووضع الحلول المبتكرة لها.
كما قدمت المؤسسة ضمن جلسات المنتدى جلسة عن “الحوكمة الرقمية”، جرى خلالها عرض تجربة المؤسسة الرائدة في مجال الحوكمة والحلول والممارسات الناجحة التي نفذتها المؤسسة في هذا المجال، وكذلك عرض مبادراتها في مجال تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية.
وخلال اليوم الاخير للمنتدى العالمي للضمان الاجتماعي (WSSF) جرت انتخابات المكتب التنفيذي لجمعية الضمان الدولية (ISSA) وأوصت باستمرار عضوية المملكة في الدورة الجديدة نتيجةً لجهودها الفعالة في مجال الحماية الاجتماعية.
يذكر أن المؤسسة انضمت للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في عام 2008م، وانتخب معالي محافظ المؤسسة، عضواً للمكتب التنفيذي للجمعية في عام 2017م، فيما نالت المؤسسة عدداً من شهادات التقدير من جمعية “ISSA” في مجال الحوكمة والبنية المؤسسية واستمرارية العمل وخدمة العملاء.

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