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بعد إنتشار فيديو حول وجود ألعاب أطفال في أحد الجوامع في الرياض

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تشكيل لجنة فورية للوقوف على الجامع والتحقيق

http://almnatiq.net/?p=787969
المناطق _ الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ عبدالعزيز بن سعود العسكر أنه تم تشكيل لجنة فورية للوقوف على الجامع والتحقيق مع الإمام والمؤذن والرفع لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالنتائج، وذلك على خلفية الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود ألعاب أطفال في أحد الجوامع في مدينة الرياض .

وأشار ” العسكر ” إلى أن الوزارة شددت في تعاميمها على احترام خصوصية المساجد وأن تكون مكاناً للعبادة والطمأنينة والخشوع وأن ما تم تداوله ينافي الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها الوزارة، مبيناً أن من يخالف التعليمات سيكون عرضة للمساءلة والتحقيق والعقوبة .

وأوضح العسكر أن المقطع المتداول تم تصويره في الدور الثاني لأحد الجوامع في جنوب مدينة الرياض وأن الألعاب وضعت لأجل حفل تكريم لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم، لافتاً إلى أن ذلك يعد مخالفةً صريحةً لنظام وتعليمات الوزارة، حيث أن فرع الوزارة لم يصرح بإقامة أي محفل في الجامع، وسوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات النظامية في حق الإمام والمؤذن.

واختتم العسكر تصريحه بأن الوزارة تستقبل الشكاوى والملاحظات والمقترحات عبر مركز الاتصال الموحد 1933، والمسؤولون في الوزارة يرحبون بكل من لديه شكوى أو ملحوظة أو مقرح مفيد في أي شأن من شؤون الوزارة وفيما يحقق رسالتها وأهدافها، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد والإعانة على الخير .

 

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