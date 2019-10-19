وفاة امرأة و ٨ اصابات بحادث بطريق الجبيل الظهران السريع

الدمام - عبدالله السعيدي

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية عن طريق تطبيق ( إسعفني ) في الساعة ٢.١٨ من ظهر اليوم بلاغ من مواطن يفيد بوجود حادث سير تصادم على امتداد طريق الجبيل الظهران السريع عند كوبري الجعيمة وعلى الفور تم توجيه ٤ فرق اسعافيه من الهيئة للموقع وبعد وصول اول الفرق الإسعافية اتضح بوجود حالة وفاة امرأة و ٨ اصابات تراوحت بين الخطرة والمستقرة حيث تم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لهم وإسعافهم إلى كل من مستشفى القطيف المركزي ٣ حالات ومستشفى صفوى حالتين ومستشفى القاعدة البحرية حالتين ومستشفى الجبيل العام حالة واحدة.

وتناشد الهيئة جميع المواطنين والمقيمين بعدم نقل المصابين من مواقعهم حيث إن العملية الإسعافية تتطلب كوادر إسعافية متخصصة لكيفية التعامل معها ، وعليهم إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم «997» عند حدوث أي مكروه أو من خلال تطبيق ( إسعفني )

مع ضرورة إفساح المجال أمام فرق الإسعاف وعدم التجمهر في مواقع الحوادث حتى تستطيع الفرق الإسعافية القيام بمهامها الإسعافية في الوقت المناسب.