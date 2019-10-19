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البرلمان البريطاني يؤجل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

البرلمان البريطاني يؤجل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
http://almnatiq.net/?p=787981
المناطق _ لندن

أقرّ مجلس العموم البريطاني اليوم إرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي ” بريكست”.
وهذا التأجيل يعني إلزام رئيس الوزراء بوريس جونسون التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري.
ووافق نواب البرلمان بأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 على التعديل الذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه جونسون مع بروكسل من دون المخاطرة بحصول بريكست “من دون اتفاق” في 31 أكتوبر الجاري.
وأعلن جونسون رفضه الطلب من بروكسل إرجاء الموعد المحدد لبريكست, وقال : إنه سيواصل مساعيه من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد.
ومن المتوقع أن يحاول جونسون مجدداً الحصول على دعم للاتفاق الذي توصل إليه من خلال تقديم مشروع القانون للبرلمان مجدداً يوم الاثنين القادم.
وقد يجري تصويت آخر في القراءة الثانية لمشروع القانون يوم الثلاثاء القادم.

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