احدث الأخبار

بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية افتتحت يوم الجمعة منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية
أبرز المواد
 البرلمان البريطاني يؤجل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 وفاة امرأة و ٨ اصابات بحادث بطريق الجبيل الظهران السريع
أبرز المواد
 بهدفين النصر يظفر بنقاط الرائد في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تشكيل لجنة فورية للوقوف على الجامع والتحقيق
أبرز المواد
 المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أمام عمان غدٍا في تصفيات غرب آسيا
أبرز المواد
 النيابة العامة تستدعي مغرداً متهماً بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام
أبرز المواد
 “مؤسسة التقاعد” تشارك في فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 مشاركة سعودية في دورة رياضة المرأة بالكويت
أبرز المواد
 الجبير يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة
أبرز المواد
 الأحوال المدنية بمكة المكرمة تُنقل جميع المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بـ “الزاهر” إلى الفترة المسائية بمكتب “الجروشي مول”
منطقة مكة المكرمة
بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية افتتحت يوم الجمعة منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية

بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية افتتحت يوم الجمعة منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية

أبرز المواد
البرلمان البريطاني يؤجل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

البرلمان البريطاني يؤجل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أبرز المواد
وفاة امرأة و ٨ اصابات بحادث بطريق الجبيل الظهران السريع

وفاة امرأة و ٨ اصابات بحادث بطريق الجبيل الظهران السريع

أبرز المواد
بهدفين النصر يظفر بنقاط الرائد في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

بهدفين النصر يظفر بنقاط الرائد في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد

بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية افتتحت يوم الجمعة منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية

بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية افتتحت يوم الجمعة منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية
http://almnatiq.net/?p=787986

افتتحت أمس منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية السابعة التي تستضيفها مدينة ووهان الصينية خلال الفترة من 18 الى 28 من الشهر الحالي، بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية.
وكان حفل الافتتاح الذي أقيم بالملعب الرئيسي لمدينة ووهان الرياضية قد بدأ باستعراض دخول المنتخبات المشاركة التي بلغ عددها 120 منتخبًا من القارات كافة التي قدمت للمنافسة في 23 لعبة كأكبر حدث رياضي عالمي بعد الأولمبياد الصيفية.
بعدها توالت فقرات الحفل بكلمات من مسؤولي الاتحاد الدولي للرياضات العسكرية وكذلك للدولة المستضيفة وكلمة مباشرة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
عقب ذلك انطلقت فقرات الحفل الاستعراضية التي أبهرت الحضور بمشاركة فقرات عسكرية وتشكيلات ميدانية مميزة.
وقبل ختام الحفل أشعلت شعلة البطولة من خلال تناوب استلامها بين عدة أبطال عالميين.
وكان رئيس بعثة المنتخبات الرياضية السعودية العسكرية العميد الركن شداد بن طالع العمري قد أشاد بحماس المنتخبات واللاعبين الذين يمثلون قواتنا المسلحة وذلك في عدة ألعاب منها: ألعاب القوى وتنس الطاولة والتايكوندو والدراجات والرماية حيث ستنطلق منافسات هذه الألعاب بين المشاركين للظفر بالمراكز الأولى وتحطيم الأرقام الدولية.
يذكر أن المنتخبات الرياضية للقوات المسلحة تحظى بدعم من معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي وبمتابعة من رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم لتذليل الصعاب كافة وتسهيل إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية لتأهيل لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولات الرياضية العالمية.

روابط ذات صلة

البرلمان البريطاني يؤجل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

البرلمان البريطاني يؤجل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وفاة امرأة و ٨ اصابات بحادث بطريق الجبيل الظهران السريع

وفاة امرأة و ٨ اصابات بحادث بطريق الجبيل الظهران السريع
بهدفين النصر يظفر بنقاط الرائد في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

بهدفين النصر يظفر بنقاط الرائد في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*