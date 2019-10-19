وزارة التعليم تُنظم مشروع الحوار الطلابي في ” نيوم “

الرياض _ مبارك الدوسري

يُنظم النشاط الثقافي بوزارة التعليم مشروع الحوار الطلابي ، في مدينة المستقبل ” نيوم ” خلال الفترة 21 – 24 / 2 / 1441هـ ، تحت شعار ” حوارات نيوم ، ضمن سلسلة مشروعات خطة وكالة الوزارة للتعليم العام التي تنفذها في الميدان التعليمي .

وأوضح منسق المشروع في الوزارة الدكتور بندر العسيري ، الى ان المشروع الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك وتشارك فيه جميع ادارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ينفذ بالتعاون مع مجموعة من الشركاء يأتي في مقدمتهم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومشروع نيوم، وسيشارك فيه بعض النخب الوطنية ، من ابرزهم عضو مجلس الشورى والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني البروفيسور عبدالله الفوزان، وأستاذ الثقافة الإسلامية وإمام وخطيب جامع قباء الشيخ صالح المغامسي ، ومدير إدارة الاعلام والاتصال في مشروع نيوم الأستاذ وائل نبيل.

واشار الدكتور العسيري الى حرص الوزارة على نواتج التعليم وإبرازها من خلال مجموعة أوراق العمل التي يقدمها الطلاب المشاركين في المشروع باللغتين العربية والإنجليزية حول محوري اللقاء ( نيوم مدينة الحالمين والملهمين – من طويق إلى نيوم خطوات عملية ) ، حيث ستعقد مجموعة من الجلسات الحوارية حولها بمشاركة ضيوف المشروع .