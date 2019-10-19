احدث الأخبار

وزارة التعليم تُنظم مشروع الحوار الطلابي في ” نيوم “
أبرز المواد
 بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية افتتحت يوم الجمعة منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية
أبرز المواد
 البرلمان البريطاني يؤجل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 وفاة امرأة و ٨ اصابات بحادث بطريق الجبيل الظهران السريع
أبرز المواد
 بهدفين النصر يظفر بنقاط الرائد في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تشكيل لجنة فورية للوقوف على الجامع والتحقيق
أبرز المواد
 المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أمام عمان غدٍا في تصفيات غرب آسيا
أبرز المواد
 النيابة العامة تستدعي مغرداً متهماً بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام
أبرز المواد
 “مؤسسة التقاعد” تشارك في فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 مشاركة سعودية في دورة رياضة المرأة بالكويت
أبرز المواد
 الجبير يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة
أبرز المواد
وزارة التعليم تُنظم مشروع الحوار الطلابي في ” نيوم “

وزارة التعليم تُنظم مشروع الحوار الطلابي في ” نيوم “

أبرز المواد
بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية افتتحت يوم الجمعة منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية

بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية افتتحت يوم الجمعة منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية

أبرز المواد
البرلمان البريطاني يؤجل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

البرلمان البريطاني يؤجل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أبرز المواد
وفاة امرأة و ٨ اصابات بحادث بطريق الجبيل الظهران السريع

وفاة امرأة و ٨ اصابات بحادث بطريق الجبيل الظهران السريع

أبرز المواد

وزارة التعليم تُنظم مشروع الحوار الطلابي في ” نيوم “

وزارة التعليم تُنظم مشروع الحوار الطلابي في ” نيوم “
http://almnatiq.net/?p=787989
الرياض _ مبارك الدوسري

يُنظم النشاط الثقافي بوزارة التعليم مشروع الحوار الطلابي ، في مدينة المستقبل ” نيوم ”  خلال الفترة 21 – 24 / 2 / 1441هـ ، تحت شعار ” حوارات نيوم ،  ضمن سلسلة  مشروعات خطة وكالة الوزارة للتعليم العام التي تنفذها في الميدان التعليمي .

وأوضح منسق المشروع في الوزارة الدكتور بندر العسيري ، الى ان المشروع الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك وتشارك فيه جميع ادارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة،  ينفذ بالتعاون مع مجموعة من الشركاء يأتي في مقدمتهم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومشروع نيوم، وسيشارك فيه بعض النخب الوطنية ، من ابرزهم عضو مجلس الشورى والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني البروفيسور عبدالله الفوزان، وأستاذ الثقافة الإسلامية وإمام وخطيب جامع قباء الشيخ صالح المغامسي ، ومدير إدارة الاعلام والاتصال في مشروع نيوم الأستاذ وائل نبيل.

واشار الدكتور العسيري الى حرص الوزارة على  نواتج التعليم وإبرازها من خلال مجموعة أوراق العمل التي يقدمها الطلاب المشاركين في المشروع باللغتين العربية والإنجليزية حول محوري اللقاء ( نيوم مدينة الحالمين والملهمين – من طويق إلى نيوم خطوات عملية ) ، حيث ستعقد مجموعة من الجلسات الحوارية حولها بمشاركة ضيوف المشروع .

روابط ذات صلة

بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية افتتحت يوم الجمعة منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية

بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية افتتحت يوم الجمعة منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية
البرلمان البريطاني يؤجل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

البرلمان البريطاني يؤجل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وفاة امرأة و ٨ اصابات بحادث بطريق الجبيل الظهران السريع

وفاة امرأة و ٨ اصابات بحادث بطريق الجبيل الظهران السريع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*