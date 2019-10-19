وكيل إمارة الشرقية يسلم كأس إمارة الشرقية للفروسية

المناطق _ فهد المريخي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، سلم وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال اليوم (السبت) كأس إمارة المنطقة الشرقية بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض، ضمن سباقات الميدان لهذا الموسم، والذي يقام لأفراس انتاج ثلاث سنوات فأكثر لجميع الدرجات لمسافة ١٤٠٠متر مشاركة من مختلف الاسطبلات، فيما حصل على كأس إمارة المنطقة الشرقية الفرس (مصابيح) لاسطبل أبناء محمد بن عايش بن محمد الطيارفي زمن وقدره ١.٢٧.٦١ دقيقة وسبعة وعشرون ثانية وواحد وستون جزء من الثانية.

مشيدًا سعادته بالجهود التي تبذلها إدارة نادي الفروسية لتطوير هذه الرياضة الأصيلة، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وحرصهما الدائم على مشاركة الإمارة في كافة المناسبات التي تخدم وتعزز التراث الوطني الأصيل، مباركاً للفرس لأبناء الطيار حصولهم على هذه الكأس الغالية.