احدث الأخبار

وكيل إمارة الشرقية يسلم كأس إمارة الشرقية للفروسية
المنطقة الشرقية
 3 % من الشركات في السعودية توظف الأشخاص ذوي الإعاقة
المنطقة الشرقية
 وزارة التعليم تُنظم مشروع الحوار الطلابي في ” نيوم “
أبرز المواد
 بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية افتتحت يوم الجمعة منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية
أبرز المواد
 البرلمان البريطاني يؤجل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 وفاة امرأة و ٨ اصابات بحادث بطريق الجبيل الظهران السريع
أبرز المواد
 بهدفين النصر يظفر بنقاط الرائد في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تشكيل لجنة فورية للوقوف على الجامع والتحقيق
أبرز المواد
 المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أمام عمان غدٍا في تصفيات غرب آسيا
أبرز المواد
 النيابة العامة تستدعي مغرداً متهماً بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام
أبرز المواد
 “مؤسسة التقاعد” تشارك في فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 مشاركة سعودية في دورة رياضة المرأة بالكويت
أبرز المواد
وكيل إمارة الشرقية يسلم كأس إمارة الشرقية للفروسية

وكيل إمارة الشرقية يسلم كأس إمارة الشرقية للفروسية

المنطقة الشرقية
3 % من الشركات في السعودية توظف الأشخاص ذوي الإعاقة

3 % من الشركات في السعودية توظف الأشخاص ذوي الإعاقة

المنطقة الشرقية
وزارة التعليم تُنظم مشروع الحوار الطلابي في ” نيوم “

وزارة التعليم تُنظم مشروع الحوار الطلابي في ” نيوم “

أبرز المواد
بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية افتتحت يوم الجمعة منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية

بمشاركة منتخبات القوات المسلحة السعودية افتتحت يوم الجمعة منافسات بطولة العالم الرياضية العسكرية

أبرز المواد

وكيل إمارة الشرقية يسلم كأس إمارة الشرقية للفروسية

وكيل إمارة الشرقية يسلم كأس إمارة الشرقية للفروسية
http://almnatiq.net/?p=788001
المناطق _ فهد المريخي
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، سلم وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال اليوم (السبت) كأس إمارة المنطقة الشرقية بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض، ضمن سباقات الميدان لهذا الموسم، والذي يقام لأفراس انتاج ثلاث سنوات فأكثر لجميع الدرجات لمسافة ١٤٠٠متر مشاركة من مختلف الاسطبلات، فيما حصل على كأس إمارة المنطقة الشرقية الفرس (مصابيح) لاسطبل أبناء محمد بن عايش بن محمد الطيارفي زمن وقدره ١.٢٧.٦١ دقيقة وسبعة وعشرون ثانية وواحد وستون جزء من الثانية.
 
مشيدًا سعادته بالجهود التي تبذلها إدارة نادي الفروسية لتطوير هذه الرياضة الأصيلة، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وحرصهما الدائم على مشاركة الإمارة في كافة المناسبات التي تخدم وتعزز التراث الوطني الأصيل، مباركاً للفرس لأبناء الطيار حصولهم على هذه الكأس الغالية.

روابط ذات صلة

3 % من الشركات في السعودية توظف الأشخاص ذوي الإعاقة

3 % من الشركات في السعودية توظف الأشخاص ذوي الإعاقة
وفاة امرأة و ٨ اصابات بحادث بطريق الجبيل الظهران السريع

وفاة امرأة و ٨ اصابات بحادث بطريق الجبيل الظهران السريع
أمير الشرقية يدشن النسخة الخامسة من جائزة السائق المثالي

أمير الشرقية يدشن النسخة الخامسة من جائزة السائق المثالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*