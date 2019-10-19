كاكست وماساتشوستس ينظمان برنامج زمالة ابن خلدون في ثلاثة مدن بالمملكة

الرياض _ عادل الزهراني

تنظم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتقنية MIT ملتقى للتعريف ببرنامج زمالة ابن خلدون للباحثات للسعوديات الحاصلات على درجة الدكتوراه، والذي ينعقد في كل من: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة جدة، وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

ويهدف البرنامج إلى دعم الباحثات السعوديات ومنحهن الفرصة لإجراء أبحاثهن في التخصصات العلمية بإشراف من أعضاء هيئة التدريس في معهد MIT، كما يسعى إلى تعزيز بيئة البحث العلمي في الجامعات السعودية، وتأســيس قاعــدة مــن الباحثات السعوديات من خلال تزويدهن بالمهـارات البحثية ليصبحن ضمن قادة المستقبل في المجال التقني.

ويستعرض الملتقى التجارب السابقة للبرنامج وتقييمها، ورحلة الزمالة التي تبدأ من اختيار المرشحات وحتى الدراسة، وقد دعم البرنامج منذ بدايته (32) امرأة سعودية من حملة الدكتوراه واستطعن نشر نحو 50 بحث في المؤتمرات والمجلات العلمية، وسجلن عدداً من براءات الاختراع.

يذكر أن البرنامج يأتي تجسيداً للاتفاقية الموقعة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعهد MIT للتقنية والتي شهدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال زيارته للولايات المتحدة مطلع العام الماضي.