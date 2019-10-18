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إدارة “تعليم الجوف” تعلن نتائج مسابقة المسرح المدرسي

إدارة “تعليم الجوف” تعلن نتائج مسابقة المسرح المدرسي

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إدارة “تعليم الجوف” تعلن نتائج مسابقة المسرح المدرسي

إدارة “تعليم الجوف” تعلن نتائج مسابقة المسرح المدرسي
http://almnatiq.net/?p=788021
الجوف _ محمد الحسن

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة النشاط “بنات” نتائج التصفيات المحلية لمسابقة المسرح المدرسي، والتي تهدف إلى تنمية المهارات المسرحية في البيئة التعليمية لدى الطالبات وصقل مواهبهن لتقديم عروض مسرحية مدرسية هادفة في مختلف الموضوعات الوطنية والتربوية والاجتماعية معتمدة على العناصر الأدبية الأساسية.


وبعد تحكيم جميع الأعمال المسرحية المدرسية وفق الضوابط العامة للمسابقة للترشيح، جاءت النتائج على النحو التالي: حصلت مدرسة منهاج الرسالة الثانوية بسكاكا على “المركز الأول” بمسرحية “أسيرة الغابة السوداء”، وبعدها حصلت مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا على “المركز الثاني” بمسرحية “غرفة رقم ١١”، كما حصدت مدرسة الخامسة الثانوية بسكاكا  على “المركز الثالث” بمسرحية “خبز بلون الرماد”، ورُشح أفضل عرض لطالبات مدرسة الخامسة الثانوية بسكاكا، وأفضل أداء جماعي وديكور طالبات مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا.

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