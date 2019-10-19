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أمانة الجوف تنفذ جولة رقابية على سوق الخضار والفواكه المركزي بسكاكا

أمانة الجوف تنفذ جولة رقابية على سوق الخضار والفواكه المركزي بسكاكا

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أمانة الجوف تنفذ جولة رقابية على سوق الخضار والفواكه المركزي بسكاكا

أمانة الجوف تنفذ جولة رقابية على سوق الخضار والفواكه المركزي بسكاكا
http://almnatiq.net/?p=788027
المناطق _ الجوف
للتأكد من سلامة وجودة المعروضات من الخضار والفواكه ومدى التزام أصحاب المحلات والمباسط في تطبيق الشروط الصحية والنظامية اللازمة لمزاولة لبيع الخضار والفواكة والتمور والزيتون .
نفذت أمانة منطقة الجوف وبتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان جولة رقابية على أسواق الخضار بمدينة سكاكا
وتأكد الامانة استمرار عمل الجولات الرقابية بشكل منتظم على جميع المحال داخل مدينة سكاكا ، المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة بما يحقق الأهداف المرجوة ، كما تهيب الامانة بالالتزام بمعايير وانظمة السلامه والنظافة العامة ، كما ان الوعي الحضاري سيرتقي بمستوى هذه الأعمال لكي تتحول إلى تسارع وتسابق للأفضل بدلًا من تتبع المخالفات والأخطاء .
وقد شارك في الجولة الادارة العامة للرقابة الصحية ومختبر سلامة الأغذية وإدارة الأسواق والإدارة العامة للنظافة ، والتي أسفرت عن مصادرت وإتلاف البضاعة الغير مناسبة للاستهلاك ، وإعادة تنظيم البسطات ، وترتيب السوق بما يتوافق مع التصميم المناسب بالسوق .
كما ان الحملات الرقابية مستمرة وبشكل يومي وعلى فترات صباحية ومسائية، ولاستقبال الملاحظات يمكن التواصل مع مركز البلاغات والطوارئ (940) والذي يعمل على مدار الساعة كما أنه بالإمكان رفع البلاغات عن طريق برنامج (بلدي ٩٤٠) المخصص للأجهزة الذكية.

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