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الوحدة يحافظ على المركز الثاني بفوزه على الاتحاد ضمن الجولة السابعة

الوحدة يحافظ على المركز الثاني بفوزه على الاتحاد ضمن الجولة السابعة
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المناطق _ الرياض

حقّق فريق الوحدة فوزًا مهمًا بهدف دون رد على ضيفه الاتحاد في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن لقاءات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وجاء هدف المباراة الوحيد بواسطة عبدالمحسن فلاته لاعب فريق الاتحاد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33 من زمن اللقاء.
وبهذا الفوز يحافظ الوحدة على المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر الذي حقق فوزًا على ضمك بثلاثية دون رد في الجولة ذاتها.
في المقابل، تجمّد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز الثامن، جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة في 4 أخرى حتى الآن.

 

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