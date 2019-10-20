احدث الأخبار

الاتحاد يقيل سييرا ويعين العبدلي مدربا للفريق
أبرز المواد
 تايمز البريطانية: صورة مروعة وأسلحة تركية تحرق أجساد الصغار
أبرز المواد
 استثمارات السعودية في السندات الأمريكية ترتفع إلى 183.8 مليار دولار
أبرز المواد
 واتساب يستهلك بياناتك؟.. إليك الحل !
أبرز المواد
 ليبيا.. تدمير دفاعات جوية “تركية” في مصراتة
أبرز المواد
 رفضوا القتال.. الحوثيون يعدمون 17 من عناصرهم
أبرز المواد
 تاريخيا .. 7.5 % متوسط تراجعات سوق الأسهم قبل الاكتتابات الكبيرة
أبرز المواد
 الوحدة يحافظ على المركز الثاني بفوزه على الاتحاد ضمن الجولة السابعة
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنفذ جولة رقابية على سوق الخضار والفواكه المركزي بسكاكا
منطقة الجوف
 أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين المحدَثة للربع الرابع من عام 2019م
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تعلن نتائج مسابقة المسرح المدرسي
منطقة الجوف
 الدفاع المدني بجازان يدعو لأخذ الحيطة نتيجة التقلبات الجوية..
أبرز المواد
الاتحاد يقيل سييرا ويعين العبدلي مدربا للفريق

الاتحاد يقيل سييرا ويعين العبدلي مدربا للفريق

أبرز المواد
تايمز البريطانية: صورة مروعة وأسلحة تركية تحرق أجساد الصغار

تايمز البريطانية: صورة مروعة وأسلحة تركية تحرق أجساد الصغار

أبرز المواد
استثمارات السعودية في السندات الأمريكية ترتفع إلى 183.8 مليار دولار

استثمارات السعودية في السندات الأمريكية ترتفع إلى 183.8 مليار دولار

أبرز المواد
واتساب يستهلك بياناتك؟.. إليك الحل !

واتساب يستهلك بياناتك؟.. إليك الحل !

أبرز المواد

الاتحاد يقيل سييرا ويعين العبدلي مدربا للفريق

الاتحاد يقيل سييرا ويعين العبدلي مدربا للفريق
http://almnatiq.net/?p=788037
المناطق - وكالات

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي، إقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا من منصبه، كمدير فني للفريق، في أعقاب الخسارة من الوحدة، السبت.
وخسر الاتحاد أمام الوحدة خارج ملعبه بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد الشكر لسييرا على ما قدمه طوال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الإقالة جاءت كمحصلة للنتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرا، وأعلن الاتحاد تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، متمنياً له التوفيق.

روابط ذات صلة

تايمز البريطانية: صورة مروعة وأسلحة تركية تحرق أجساد الصغار

تايمز البريطانية: صورة مروعة وأسلحة تركية تحرق أجساد الصغار
استثمارات السعودية في السندات الأمريكية ترتفع إلى 183.8 مليار دولار

استثمارات السعودية في السندات الأمريكية ترتفع إلى 183.8 مليار دولار
واتساب يستهلك بياناتك؟.. إليك الحل !

واتساب يستهلك بياناتك؟.. إليك الحل !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*