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لبنان.. جعجع يعلن استقالة وزراء “القوات” من الحكومة

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لبنان.. جعجع يعلن استقالة وزراء “القوات” من الحكومة

لبنان.. جعجع يعلن استقالة وزراء “القوات” من الحكومة
http://almnatiq.net/?p=788040
المناطق - وكالات

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الأحد، استقالة وزراء “القوات” من الحكومة اللبنانية، التي وصفها بأنها عاجزة عن اتخاذ الخطوات لإنقاذ البلاد.

وقال جعجع في مؤتمر صحفي، إن وزراء القوات أعطوا الأولوية لإخراج البلاد من أزمتها، وصوتوا ضد موازنة 2019.

وأضاف قائلا: “عند مناقشة موازنة 2020 طالبنا بسلة إصلاحات فورية لكننا لم نلمس الجدية المطلوبة”.

وتابع: “هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول، ومن هذا المنطلق قرر التكتل من وزراء القوات التقدم بالاستقالة”.

وشدّد جعجع على أن “القوات حريصة على الاستقرار وتحيي الجيش اللبناني وتطالب الحفاظ على الأملاك الخاص والعامة”.

وتوافد المتظاهرون لليوم الثالث على التوالي إلى ساحة رياض الصلح في بيروت وفي مختلف المناطق اللبنانية في احتجاجات شعبية غاضبة ضد الطبقة السياسية والأزمة الاقتصادية والمعيشية.

 

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