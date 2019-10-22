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مايوركا يلحق الخسارة الأولى بريال مدريد ويهدي الصدارة لبرشلونة

مايوركا يلحق الخسارة الأولى بريال مدريد ويهدي الصدارة لبرشلونة
http://almnatiq.net/?p=788052
المناطق - الرياض

ألحق ريال مايوركا الخسارة الأولى بضيفه ريال مدريد عندما تغلب عليه 1-0، وأهدى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم إلى برشلونة حامل اللقب والفائز على مضيفه إيبار 3-0 السبت في المرحلة التاسعة.

واستغل ريال مايوركا جيداً عاملي الأرض والجمهور والغيابات الكثيرة في صفوف النادي الملكي ليلحق به الخسارة ويزيحه عن الصدارة.

وخاض ريال مدريد المباراة في غياب نجومه الألماني طوني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والويلزي غاريث بايل بسبب الإصابة والبلجيكي إدين هازار بسبب انجاب زوجته، فيما أبقى مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على مواطنه رافايل فاران على دكة البدلاء وأراح المدافع داني كارفاخال ترقباً للمباراة المنتظرة ضد مضيفه غلطة سراي التركي الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحسم ريال مايوركا نتيجة المباراة مبكرا بهدف للعاجي لاغو جونيور في الدقيقة السابعة بتسديدة رائعة من داخل المنطقة اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وتصدر برشلونة الليغا للمرة الأولى هذا الموسم بفضل ثلاثيته في مرمى مضيفه إيبار، تناوب على تسجيلها الفرنسي أنطوان غريزمان والأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز .

ووصل برشلونة بطل الموسمين الماضيين للنقطة 19 بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان السبت المقبل في “كلاسيكو” الدوري على ملعب كامب نو، لكن التوتر الحالي في إقليم كاتالونيا دفع لتأجيل المباراة، والموعد المقترح حالياً هو 18 ديسمبر، على أن يؤكد الاتحاد المحلي ذلك رسمياً.

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